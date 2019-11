SuS Niederbonsfeld ist vor Bayer Wuppertal auf der Hut

Hattingen. Die Frauen von der Kohlenstraße empfangen Sonntag den Achten. Der ist schwer einzuschätzen, hat aber zuletzt den Tabellenführer geärgert.

Die Damen des SuS Niederbonsfeld gehen ohne zusätzliche Belastung in ihr nächstes Ligaspiel am Sonntag gegen den SV Bayer Wuppertal (Anstoß: 13 Uhr, Kohlenstraße). Denn am Mittwochabend ist das Kreispokalspiel gegen den SV Leithe ausgefallen, weil es in Essen kein Flutlicht gab.