SuS Niederbonsfelds Trainer Stefan Kronen verweist darauf, dass seine Hattinger in der Fußball-Bezirksliga noch gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf spielen.

Fußball Bezirksliga SuS Niederbonsfeld: „Individuell in einer anderen Liga“

Hattingen. Der SuS Niederbonsfeld kann am Wochenende nur durch mannschaftliche Geschlossenheit punkten. Das Wort Abstieg schwebt dabei immer im Raum.

Auf den zuletzt schwächelnden SuS Niederbonsfeld wartet beim FC Blau-Gelb Überruhr (So. 15.30 Uhr) ein echter Brocken. Die Gastgeber stehen auf Rang zwei der Tabelle, gewannen vier der letzten fünf Spiele.

„Sie stehen zurecht dort oben“, sagte SuS-Trainer Kronen. „Als Mannschaft können wir dort vielleicht mithalten, aber individuell sind sie einfach in einer anderen Liga. Da kann jeder ein Spiel entscheiden und so war es auch im Hinspiel“, erinnert sich Kronen an die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft, bei der seine Elf über weite Strecken der Partie gut dagegengehalten hatte.

Die zuletzt dreimal in Folge punktlose Kronen-Elf will an diesem Sonntag für eine Überraschung sorgen.

SuS Niederbonsfeld sucht das Spielglück

„Ich denke, niemand rechnet damit, dass wir dort etwas holen. Aber ich denke, man braucht nirgends hinfahren, wenn man nicht zumindest eine kleine Chance sieht. Wir brauchen einen guten Tag und Überruhr einen schlechten“, so der Trainer, der mit seiner Mannschaft zuletzt vergeblich auf das Spielglück wartete.

„Es ist leider im Moment so. Aber man kann nicht nur Pech haben. Wir müssen es einfach nur erzwingen“, fordert Kronen nach vielen glücklosen Niederlagen trotz guten Auftretens.

Das Wort Abstieg macht dem SuS Niederbonsfeld keine Angst

Vier Punkte trennen die Niederbonsfelder trotz einer guten Hinrunde nur noch von den Abstiegsrängen. Trotzdem blickt man beim SuS gelassen auf den Schlussspurt.

„Das Wort Abstieg schwebt natürlich immer mal im Raum. Aber wir haben überhaupt keinen Druck. Sollte es so sein, werden wir einen neuen Anlauf starten. Aber wir spielen nach diesem Spiel noch gegen die Teams von unten und haben daher alles selbst in der Hand“, zeigt sich Kronen zuversichtlich.

Vor allem der zuletzt wieder besser gefüllte Kader macht der Kronen-Elf dabei Mut. „Wir hatten eine Zeit lang eine echte Spieler-Misere“, so der Trainer. Mit Jan-Philipp Limbach kehrte zuletzt ein weiterer Spieler zurück in den Kader.

