Der Frauenfußball und der SuS Niederbonsfeld gehören seit über 20 Jahren zusammen, der Verein ist schön lange Zeit unter den heimischen Klubs die Hochburg des Mädchenfußballs, woraus sich für die eigenen Damenteams immer wieder Nachwuchs ergibt. Die Entwicklung geht stetig voran, seit drei Jahren spielt die erste Damenmannschaft des SuS nun schon in der Landesliga.

Es war die Saison 1997/98, als die Bonsfelder zum ersten Mal ein Mädchenteam in den Spielbetrieb schickten. Die damalige U16 verlor zum Auftakt allerdings ganz deutlich, mit 0:27 gegen die SG Schönebeck. Es dauerte dann eine ganze Saison lang, bis endlich der erste Sieg zu Buche stand: am 13. März 1999 besiegte der SuS Preußen Duisburg 2:1.

Auszeichnungen vom Fußballverband Niederrhein und Deutschen Fußball Bund

Ab dann ging es aufwärts, es folgten weitere Nachwuchsteams, als erstes eine U14. Die U16 wurde dann direkt Hallenkreismeister und wenig später erhielt der Verein vom Fußballverband Niederrhein eine Auszeichnung für besondere Verdienste im Mädchenfußball. In der Saison 2003/04 feierte der SuS die erste Meisterschaft, die U13 stand am Ende ganz oben in der Kreisliga.

Es folgten weitere Aufstiege und noch eine Auszeichnung des Verbandes, da der SuS 2006/07 neben der SGS Essen die meistern Mädchenteams stellte. Zwei Jahre später zeichnete sogar der Deutsche Fußball Bund die Niederbonsfelder auf Vorschlag des Verbandes Niederrhein aus, für „herausragende Jugendarbeit“. Einige Kickerinnen besuchten die DFB-Fußballferienfreizeit.

Damen des SuS Niederbonsfeld steigen 2018 in die Landesliga auf

In den folgenden Jahren waren es immer wieder mal Teams des SuS, die oben mit dabei waren und Titel gewannen – auf dem seit 2011 dann neuen Kunstrasen an der Kohlenstraße. Die Damen spielten mit der Zeit auch eine immer bessere Rolle, stiegen 2018 dann in die Landesliga auf. Dort lief es weiter gut, in der vergangenen Saison setzte die Mannschaft sich im oberen Tabellendrittel fest.

Aktuell hat das Damenteam des Trainergespanns Jörg Schwarz und Dennis Blömer etwas Probleme gehabt, vor allem, weil fast eine ganze Elf nicht einsatzfähig ist. Nach sieben Spielen rangieren die Bonsfelderinnen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen auf Platz acht. „Bisher lief es für uns nicht so erfolgreich. Wir arbeiten aber weiter an uns und erhoffen uns dadurch eine erfolgreichere Rückrunde“, sagt die Damen-Abteilungsleiterin und Torhüterin der ersten Mannschaft, Cora Schwetz.

Sportlicher Leiter spricht von einer Erfolgsgeschichte

Ihr Trainer und Sportlicher Leiter der Damenteams, Jörg Schwarz, ist seit 2015 im Amt und den Weg der vergangenen Jahre mitgegangen. Er spricht mit Blick auf die gesamte Damenfußballzeit von einer Erfolgsgeschichte. In der ersten Mannschaft steuert seine Tochter Paulina viele Tore bei, die wie viele in den eigenen Reihen gewachsen ist. „Unsere Arbeit im Verein, für die wir viele ehrenamtliche Helfer benötigen und froh sind, dass wir sie haben, ist keine Eintagsfliege gewesen, sondern nachhaltig“, freut sich Schwarz. Der Damenfußball sei auf ein hohes Niveau gebracht worden, der Verein habe überkreislich Bedeutung.

Andere Vereine haben Probleme, Mädchenteams zu halten. „Davon sind wir nicht betroffen, trotz unserer Randlage. Es ist schade, dass es allgemein diese Entwicklung gibt“, so Schwarz. Er sieht auch in der Nachbarschaft bei den Sportfreunden Niederwenigern die Mädchenteams wachsen. „Wir haben ein gutes Miteinander und nehmen und keine Spielerinnen weg.“

Mehr Artikel zum Damenfußball aus Hattingen und Sprockhövel:



Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.