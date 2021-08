SuS Niederbonsfeld hat 11.000 Euro an Spenden gesammelt

Hattingen. Der Verein hat durch ein Fußball-Benefizturnier mehr Geld als erwartet zusammenbekommen, was Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe helfen soll.

Beim Fußball-Benefizturnier des SuS Niederbonsfeld Ende Juli sind nach aktuellen Zählungen des Vereins noch mehr Spenden zusammengekommen als zunächst geschätzt. Der SuS hat zum Abschluss insgesamt 11.000 Euro zusammenbekommen. Eine Summe, die Organisator Stefan Kronen überaus freut.

In der vergangenen Woche ist auf dem Sportplatz an der Kohlenstraße, der Heimat des SuS und dem Austragungsort des Turniers, die Scheckübergabe an die Evangelische Kirchengemeinde in Velbert-Langenberg erfolgt, die das Geld an Betroffene vor Ort weitergibt.

SuS Niederbonsfeld hat sie Spendensumme am Ende noch aufgerundet

„Ich hätte mich schon über 5000 Euro gefreut. Die ganzen Spender vor Ort und das Engagement innerhalb des Vereins waren einfach überragend“, sagt Kronen. Das Profi-Trikot von Andreas Luthe wurde für 750 Euro ersteigert, der Fußballer hat die Summe dann verdoppelt.

Somit ergab sich insgesamt eine Spendensumme von 10.400 Euro, die der SuS Niederbonsfeld als Verein noch aufgestockt hat.

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel:



Alle Berichte und Bilder aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Hattingen/Sprockhövel-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel