SuS Niderbonsfeld will „jetzt nochmal richtig durchstarten“

So ganz lief es für die Fußballer des SuS Niederbonsfeld in der bisherigen Kreisliga-A-Saison nicht nach Plan. „Eigentlich wollten wir am Ende der Saison unter den besten fünf Mannschaften sein“, sagte SuS-Abteilungsleiter Mike Schönweitz. Stand jetzt rangiert das Team von Trainer Stefan Kronen mit 15 Punkten auf Platz elf.

Der Start

Zu Beginn der Saison standen elf neue Spieler im Kader. „Die mussten erstmal alle integriert werden“, so Schönweitz, dessen Mannschaft auch noch ein schweres Auftaktprogramm zu absolvieren hatte. Direkt am ersten Spieltag war die SG Schönebeck, derzeitiger Tabellenführer, zu Gast und es setzte eine 3:6-Pleite. Am zweiten Spieltag mussten die Niederbonsfelder bei FSV Kettwig, momentan auf Platz drei der Tabelle, antreten und kassierten prompt die zweite Niederlage (0:3). „Wenn man erstmal in so einem Negativstrudel drin ist, kommt man so schnell auch nicht wieder raus“, sagte Schönweitz.

Die Hallenrunde

Der SuS-Abteilungsleiter sieht bei seinem Team aber einen klaren Aufwärtstrend: „Die Mannschaft spielt inzwischen gut zusammen und die Hallenturniere waren auch überzeugend.“ An drei Turnieren nahmen die Niederbonsfelder teil. „Jedes Mal sind wir unter die besten vier Teams gekommen“, so Schönweitz. Außerdem konnte seine Mannschaft die letzten vier Freundschaftsspiele positiv bestreiten.

Der Ausblick

„Wir haben uns zudem noch einmal verstärkt“, verriet der Abteilungsleiter. Zwei weitere Spieler haben sich dem SuS angeschlossen. Ob sie schon beim Test am Donnerstagabend, 20 Uhr, beim TuS Grün-Weiß Wuppertal 89/02 zum Einsatz kommen, ist noch nicht klar. Ein Gradmesser wird dann das Testspiel gegen den Bezirksligisten CF Kurdistan Bochum (Sonntag, 15 Uhr).

„Wir starten jetzt noch mal richtig durch und wollen den Tabellenkeller möglichst schnell verlassen. Wenn wir in der Rückrunden-Tabelle unter die besten fünf Teams der Liga kommen, dann sind wir schon zufrieden und es wäre ein wichtiger Schritt schon für die nächste Saison“, betonte Mike Schönweitz. Erster Pflichtspiel-Gegner ist am 1. März VfL Sportfreunde 07.