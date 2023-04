SSV Preußen Elfringhausen verpasst Aufstieg, VfL zittert

Auch das Vater-Sohn-Duo Bernd Kopper und Sohn Moritz Kopper konnten die Niederlage des SSV Preußen Elfringhausen in der Tischtennis-Bezirksliga nicht verhindern.

Hattingen/Sprockhövel. Der VfL Winz-Baak muss weiter um den Verbleib in der Tischtennis-Verbandsliga zittern. Der TTC Haßlinghausen erfährt indes Ungewohntes.

Die Blicke des Tischtennis-Verbandsligisten VfL Winz-Baak richteten sich am Sonntag nach Gelsenkirchen. Dort empfing der TB Beckhausen die DJK BW Annen.

Mit mindestens einem Punkt gegen die Wittener und einem Sieg am nächsten Sonntag beim TTC MJK Herten kann der TB den VfL noch überholen und die Hattinger auf einen Relegationsrang rutschen.

Durch das 8:8-Remis des TB gegen Annen ist der VfL also weiterhin gespannt.

VfL Winz-Baak II trifft im entscheidenden Spiel auf den Post-SV Langendreer

In der Landesliga ist die Hoffnung des VfL trotz der 4:9-Niederlage gegen den Zweiten SC Buer-Hassel noch vorhanden. Die VfL-Reserve steht aber weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz.

Ein einziges Saisonspiel steht noch aus. Am 22. April treten die Hattinger beim Post-SV Langendreer an, der am Sonntag 4:9 bei der DJK Roland Rauxel verlor und somit punktgleich mit dem VfL auf einem Relegationsrang liegt.

Erste Niederlage der Saison für den TTC Haßlinghausen

In der Bezirksliga machte der SSV Preußen Elfringhausen seine Hausaufgaben nicht. Bei der DJK Adler Union Frintrop III setzte es im letzten Saisonspiel eine 3:9-Niederlage, wodurch der feststehende Aufstieg verpasst wurde. Mit 19:17-Punkten können die Preußen nicht mehr auf einen Relegationsrang rutschen.

Für den TTC Haßlinghausen setzte es in der Bezirksklasse die erste Niederlage der Saison. Mit 4:9 unterlag der Aufsteiger dem TuS Grundschöttel. Der EGV Hattingen unterlag dem TTC Herne-Vöde III mit 6:9, hat den Ligaverbleib aber sicher.

In der Kreisliga spielte Schlusslicht PSV Erk Hattingen gegen die DJK BW Annen IV 4:9, der VfL Niederwenigern war spielfrei. Der TTC BG Hiddinghausen unterlag schon unter der Woche in der 1. Kreisklasse dem TuS Ende mit 2:9 und ist somit nun das Schlusslicht der Liga.

