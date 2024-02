Sprockhövel Fast 20 Jahre gibt es die Fußball-Ferienschule der TSG bereits. Die Konkurrenz wächst. In einer Sache bleibt sich der Verein treu.

Tim Oberdorf, Felix Casalino, Oliver Tristram und Co. Die Liste der Fußballer, die einst in der Ferienfußballschule der TSG Sprockhövel als Trainer oder Spieler teilnahmen, ist lang. „Felix Casalino wollte damals schon mit fünf Jahren mitmachen und lief nebenher. Da war er aber noch zu jung“, erinnert sich Patrick Rohde, der das Projekt 2005 gemeinsam mit Jürgen Homberg selbst ins Leben gerufen hat.

Damals war das Angebot der TSG das einzige im näheren Umkreis und habe sich sofort zum „Renner“ entwickelt, wie es Rohde ausdrückt, mittlerweile hat sich dies deutlich geändert: Die DJK Märkisch Hattingen und die SG Welper arbeiten mit der Fußballschule des VfL Bochum zusammen und auch der SC Obersprockhövel bietet in Zusammenarbeit mit einer Sportschule aus Wuppertal in den Osterferien wieder ein Trainingscamp an.

TSG Sprockhövel bietet das Ostercamp für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an

„Wir erwehren uns im Vergleich zu früher einer deutlich größeren Konkurrenz“, weiß auch Rohde, der stolz darauf ist, dass die Feriencamps an der Eickerstraße auch nach nun fast 20 Jahren immer noch von Trainerinnen und Trainern des eigenen Vereins geleitet werden – so wie einst von Tim Oberdorf, der heute Profi in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf ist.

Tim Oberdorf, spielte früher für die TSG Sprockhövel und engagierte sich in der Ferienfußballschule des Vereins. Heute ist der Profi und läuft für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auf. Foto: Bastian Haumann / Hattingen

„Wir hatten uns 2005 überlegt, was wir den Kindern, die gerne Fußball spielen, in den Ferien anbieten können. Neben dem Fußballtraining gingen wir zum Beispiel auch ins Freibad. Unterstützt wurden wir von der AVU als strategischer Partner und vom Restaurant Sirtaki, welches noch heute dabei ist“, so Rohde. Damals war das Angebot auf Kinder zwischen acht und 14 Jahren begrenzt. Nun wird es für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren angeboten. Der Casalino von morgen könnte mittlerweile also bereits teilnehmen.

Ein Fokus liegt auf dem Athletikbereich

Organisiert wird das nun anstehende Ostercamp (25. bis 28. März von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, 139 Euro, Training, Mittagessen, Getränke, Geschenke, Abschlussgrillen, Urkunde), welches neben dem Sommer- und dem Herbstcamp eines von drei Angeboten im Jahr ist, von Emilia Krieger. Mit der AHE wurde auch ein neuer strategischer Partner gefunden, der bei der Beschaffung der Materialien und der Vergütung der Trainer unterstützt.

Rohde: „Und in diesem Jahr haben wir als Gimmick auch eine Athletiktrainerin dabei, die den Kleinen diesen Bereich spielerisch näherbringen wird.“

