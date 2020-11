Der mit bereits mehreren Deutschen Meistertiteln über 10.000 Meter ausgestattete Läufer David Valentin aus Haßlinghausen hat sich für einen Wechsel von der LG Olympia Dortmund zu Hamburg Running entschlossen.

Der Student der Bundeswehr-Universität und Offiziersanwärter kann auf Bestzeiten von 30:21:05 Minuten über 10.000 Meter – gelaufen dieses Jahr in Regensburg – 14:46,50 Minuten über 5000 Meter und 1:08:44 Stunden im Halbmarathon verweisen. 2018 wurde er Deutscher Meister in der U23, 2016 Deutscher Jugendmeister, jeweils über 10.000 Meter, dazu kommen weitere nationale Titel im Einzel sowie mit der Mannschaft.

Neuer Trainer von David Valentin ist von seinem Team überzeugt

An diese Erfolge will der langjährige Schützling von Junioren-Bundestrainer Pierre Ayadi in seiner neuen Heimat im hohen Norden gerne anknüpfen. Sein neuer Trainer Benjamin Franke will ihn dabei unterstützen. „Bei uns entsteht gerade ein junges, dynamisches Team, das seine beste Zeit erst vor sich hat“, sagt der Langstrecken-Trainer. Franke ist davon überzeugt, dass die starken Läuferinnen und Läufer gegenseitig voneinander profitieren werden: „Jede und jeder kann und wird die eigenen Bestzeiten angreifen. Das garantiert individuellen Erfolg, aber auch Erfolg als Team.“

In Zeiten von Corona wird überwiegend individuell trainiert. Mit einem derzeitigen Wochenumfang von über 150 Trainingskilometern versucht Wahl-Hamburger Valentin seine Ausdauergrundlagen weiter zu verbessern. „Ich freue mich auf das neue Umfeld und erhoffe mir davon einen Leistungsschub in der kommenden Saison. Das Konzept von Hamburg Running hat mich überzeugt“, sagt er zu seinem Wechsel.

