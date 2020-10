Sprockhövelerin Schauerte holt sich Titel über 5000 Meter

Sprockhövel. Anna Schauerte ist Kreismeisterin über die Langdistanz in Hagen geworden – vor einer weiteren Sprockhövelerin. Ihr Partner überrascht zudem.

Kreismeisterin über 5000 Meter ist die Sprockhövelerin Anna Schauerte, die ihr Rennen in beim Wettkampf in Hagen klar dominierte und am Ende in 18:37,80 Minuten mit 36 Sekunden Vorsprung gewann – vor der jungen Annika Faber , die ebenfalls aus Sprockhövel kommt.

Schauerte startete für ihren Heimatverein, den TuS Breckerfeld. Faber ist für den TV Hasslinghausen auf der Bahn. Der Lebensgefährte von Schauerte, Till Schaefer, hatte sich zudem kurzfristig für eine Teilnahme außer Konkurrenz bei den Kreismeisterschaften entschieden. Auch er war im Ischelandstadion nicht zu bezwingen, gewann in 16:15,03 Minuten (das entspricht einem Schnitt von 3:15 Minuten pro Kilometer) vor Hoai Tim Nguyen vom TuS Breckerfeld.

Sprockhöveler verbessert seinen 15 Jahre alten Rekord

Schaefer verbesserte damit seine 15 Jahre alte persönliche Bestmarke. Er und Schauerte bereiten sich derzeit auf den Ironman in Portugal am 7. November vor.

