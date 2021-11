Sprockhöveler Valentin toppt seine Bestzeit auf der Straße

Der Sprockhöveler Läufer David Valentin ist 2021 bei der Deutschen Meisterschaft über zehn Kilometer auf der Straße in Uelzen angetreten.

Sprockhövel. Bei der Deutschen Meisterschaft über zehn Kilometer auf der Straße ist der Läufer unter 31 Minuten geblieben – und an einem Rekord beteiligt.

Bei den Deutschen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf im niedersächsischen Uelzen hat der Sprockhöveler Läufer David Valentin eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt.

Bei besten äußeren Bedingungen ergaben sich für die Läufer beste Voraussetzungen für schnelle Zeiten. Nur zwei Wochen nach seinem starken Auftritt bei den Halbmarathon-Titelkämpfen in Hamburg konnte der dortige Sieger Valentin (LT Haspa Marathon Hamburg) erneut mit einem couragierten Rennen und einer neuer persönlichen Bestzeit glänzen.

David Valentin läuft von Beginn an in einer Verfolgergruppe

Der frühere Deutsche Jugend- und Juniorenmeister lief von Anfang an in einer zweiten Verfolgergruppe um den späteren Meister Nils Voigt (TV Wattenscheid 01) offensiv und selbstbewusst. Er steigerte sich auf eine Zeit von 30:28 Minuten, blieb damit nun auch auf der Straße erstmals deutlich unter 31 Minuten. Das bedeutete am Ende Platz 29 für ihn.

Wie schon zwei Wochen zuvor war Valentin auch in Niedersachsen schnellster Läufer aus der Hansestadt. Sehr zur Freude konnte das angetretene Trio des LT Haspa Marathon den bestehenden Hamburger Rekord über zehn Kilometer auf 1:34:41 Stunde verbessern. Die alte Bestmarke hatte das Konkurrenzteam aus Hamburg-Eilbeck erst im Frühjahr 2021 in Dresden mit 1:35:40 Stunde aufgestellt.

