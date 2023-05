Sprockhöveler Tag des Sports 2023: Programm und Infos

Der Sprockhöveler Tag des Sports 2023 findet am 2. und am 3. Juni statt.

Sprockhövel. Der Sprockhöveler Tag des Sports findet am 2. und am 3. Juni statt. Dieses Programm ist um die Klein Arena und den Parkplatz im Baumhof geplant.

Es ist ein umfangreiches Programm, welches beim Tag des Sports am 2. und am 3. Juni in Niedersprockhövel rund um die Klein Arena und dem Parkplatz im Baumhof angeboten wird und die am Samstagabend in einer Party mit der Live-Band „Powerstation Coverrock“ mündet.

Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr mit der 2. Pacer-Biermeile, die der TV Hasslinghausen gemeinsam mit der Laufgruppe „Die Pacer“ organisiert, Handtaschenweitwurf und weiteren Spaßaktionen, ehe ein Ausklang im TSG-Sporttreff geplant ist.

Am Samstag wird es dann so richtig sportlich.

Beim Fußball suchen die Minikicker und die F-Jugend nach Stadtmeistern

„Die Stadtmeisterschaften haben durch den Tag des Sports einen neuen Rahmen bekommen. Denn die wurden in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie und stiefmütterlich behandelt. Nun wird es auf neue Beine gestellt. Es gibt die Stadtmeisterschaft im Schwimmen und beim Fußball für die Minikicker und die F-Jugend“, sagt Patrick Rohde, Jugendleiter der Fußballabteilung bei der TSG Sprockhövel, der in die Organisation mit eingebunden ist.

Gerne hätte er auch eine Stadtmeisterschaft bei der E-Jugend in den Tag des Sports integriert. Da die E-Jugend aber am gleichen Tag ein Sichtungsturnier des Kreises Hagen hat, wurde aus dem Plan nichts. „Wir versuchen, über den Sport eine nette Gemeinschaft von Sprockhövelern für Sprockhöveler zu schaffen“, freut sich Rohde dennoch auf den Tag.

Alle wichtigen Infos zum Tag des Sports 2023

Die Jugendfußball-Turniere starten um 10 Uhr und enden gegen 14 Uhr auf dem Sportplatz.

Auf dem Kleinspielfeld findet zur gleichen Zeit der Alte-Haase-Trail-Run des Tri-Teams der TSG Sprockhövel statt. Dort wird es keine Zeitmessung geben, der Lauf ist für alle. Es gibt keine Anmeldegebühr, Hunde dürfen mitgeführt werden. „Es ist unsere erste kleine Veranstaltung und wir freuen uns riesig. Wir möchten alle abholen und Ausgrenzung bestimmter Gruppen verhindern. Deswegen werden wir im Zielbereich auch nur veganen Kuchen anbieten“, sagt Tanja Käsebier vom Tri-Team.

Auf dem Parkplatz wird von 10 bis 16 Uhr ein Trampolin aufgebaut sein. Zudem gibt es von 12 bis 15 Uhr einen Mitmachzirkus und von 11 bis 14.30 Uhr einer Bike-Jump-Veranstaltung.

Im Schwimmbad finden von 10 bis 12 Uhr zunächst die Stadtmeisterschaften statt, zunächst für Seniorinnen und Senioren, dann für Kinder und Schüler bis Jahrgang 2008, dann für die Jugendlichen bis 2005, dann für Erwachsene bis zum Jahrgang 1962, von 12 bis 14 Uhr folgt das Staffelschwimmen. Anmeldungen hierfür sind noch bis zum 1. Juni möglich.

Auf der Bühne finden zwischen 12 und 16 Uhr eine Tombola, eine Aufführung der Dance-Kids, die Ehrung der Stadtmeisterschaften, die Sportlerehrung und eine Aufführung des Tanzstudios Let’s Dance statt.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Der Eintritt ist kostenlos. Für die Aktionen im Freibad ist der Eintritt dort für Teilnehmende an Stadtmeisterschaften und Staffelschwimmen frei. Für das Konzert ist eine Eintrittskarte erforderlich. Vor der Öffnung der Abendkasse wird das Parkplatzgelände abgesperrt. Inhaber einer Karte aus dem Vorverkauf können dann auf dem Gelände bleiben. Junge Menschen, die noch nicht volljährig sind, dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die Abendveranstaltung besuchen. Es ist untersagt, eigene Getränke zu der Abendveranstaltung mitzubringen. Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

