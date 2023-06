Sprockhöveler bei der Challenge Roth: Glück greifbar gemacht

Roth. Mythos Challenge Roth, hier schlägt das deutsche Triathlon-Herz. Patrick Gerdes vom TriTeam der TSG Sprockhövel war dabei – und ist überwältigt.

Als Patrick Gerdes vor rund einem Jahr das erste Mal als Begleiter bei der Challenge Roth dabei war, packte es ihn. Der größte Wettkampf auf der Langdistanz ist etwas ganz Besonderes für alle Triathleten – so natürlich auch für Gerdes vom Tri-Team der TSG Sprockhövel.

Nachdem sich die Idee der Teilnahme in der Altersklasse 45 in seinem Kopf festgesetzt hatte und er einen der begehrten Startplätze erhielt, wurde eifrig trainiert. Seit Oktober letzten Jahres bereitete er sich intensiv auf den Wettkampf vor.

„Es waren gut 70 Kilometer im Wasser, gut 5500 Kilometer auf dem Rad und gut 1000 Kilometer Laufen, beziehungsweise rund 350 Trainingsstunden“, sagt Gerdes. Am vergangenen Wochenende war es dann soweit und Gerdes spürte das Besondere dieses Wettkampfes am eigenen Leib. Der Solarer Berg, das Stadion auf dem Festplatz, das Einschwimmen im Kanal, der Start in Hilpoltstein – all das macht die Challenge Roth aus. „Es war noch besser und mehr als erwartet. Alleine schon die Tage vor Ort erleben zu dürfen, war einmalig und mit jeder Stunde vor dem Start wurde die Aufregung größer“, so Gerdes.

TSG Sprockhövels Patrick Gerdes freute sich besonders auf das Radfahren

Am Sonntag hieß es dann, früh aufstehen. Bereits um 5.45 Uhr fand sich Gerdes am Schwimmstart ein, um 8 Uhr ging es für ihn dann ins Wasser. „Die ersten Minuten waren hart. Es waren einfach zu viele Leute auf zu wenig Platz. Da galt es, ruhig zu bleiben“, sagt der Sprockhöveler, der die 3,8 Kilometer in 1:32 Stunden bewältigte. „Da war ich voll im Plan, trotz des miesen Starts. Danach kam das schönste des Triathlons. Rauf auf das Rad, 180 Kilometer und 1550 Höhenmeter freie Fahrt. Einfach nur der Hammer“, so Gerdes. Auch hier erreichte er sein Ziel. Nach 6:14 Stunden wechselte er auf die Laufstrecke.

Zur Belohnung gab es natürlich das Finisher-Shirt für Patrick Gerdes. Foto: TriTeam TSG Sprockhöevl

„Der Respekt vor dem, was dann noch kam, war enorm. Doch ich merkte, dass meine Beine noch wollten und musste mich die ersten 15 Kilometer sogar eher zügeln. Das erste Tief folgte dann aber sofort“, so der Sprockhöveler. Nun war Durchhalten angesagt. Die Halbmarathon-Marke motivierte ihn wieder, da waren auch die fiesen, ansteigenden Laufkilometer 32-35 kein großes Problem mehr. Nach 4:52 Stunden und mit einer Gesamtzeit von 12:52,15 Stunden (Platz 400 in der Altersklasse) kam Gerdes im Ziel an. „Man kann kaum beschreiben was das für ein Gefühl ist. In jedem Fall etwas, was man nicht kaufen kann. Glück wurde greifbar gemacht. Ich werde den Moment des Zieleinlaufs nie mehr vergessen“, so Gerdes überglücklich.

Auch Sandra Behmke vom Tri-Team darf sich als Teil einer Staffel als Bezwingerin der Challenge Roth bezeichnen. Zudem ist sie für die Ironman70.3-WM in Lahti Ende August qualifiziert.

SG Welper liegt in der Oberliga der Männer auf Platz acht

Von der SG Welper nahmen einige Triathleten und Triathletinnen beim City-Triathlon in Münster teil. Bei den Oberliga-Männern gingen Marco Becker, Rodion Lischnewski, Andres Moch und Christoph Mrosewski für Welper auf Punktejagd. In der Tageswertung landeten sie auf Rang zwölf von 18. Insgesamt liegen sie somit auf Platz acht in der Tabelle – nach zwei von vier Rennen.

Die Oberliga-Frauen, Kathrin Kreutzenbeck, Katrin Prange und Anke Trilling landeten in der Tageswertung auf Platz sechs, obwohl Prange das Rennen nach dem Schwimmen abbrechen musste.

In der Landesliga musste bei den Herren der vierte Startplatz frei bleiben und wurde somit mit der höchstmöglichen Platzziffer gewertet, da Marco Becker und Rodion Lischnewski in der Oberliga aushelfen mussten. Christian Prange, Oliver Trilling und Thomas Wagner landeten am Ende auf Rang 14 von 24.

Oberliga-Männer, Kurzdistanz 1,5 km Schwimmen, 36 km Radfahren und 10 km Laufen

Rang 17 Mrosewski, Christoph 0:24:53 (56.) 0:54:07 (11.) 0:41:00 (12.). Gesamtzeit 2:03:24

19 Moch, Andreas 0:21:35 (25.) 0:55:19 (19.) 0:42:51 (21.) 2:04:08

65 Becker, Marco 0:19:57 (14.) 1:01:38 (64.) 0:57:57 (67.) 2:23:49

68 Lischnewski, Rodeon 0:24:57 (58.) 1:04:39 (69.) 0:57:11 (66.) 2:32:30

Oberliga-Frauen (0,5 km Schwimmen, 24 km Radfahren, 5 km Laufen)

4 Trilling, Anke 0:08:52 (30.) 0:40:32 (4.) 0:22:24 (4.) 1:15:38

10 Kreutzenbeck, Kathrin 0:07:58 (18.) 0:41:15 (9.) 0:26:02 (29.) 1:19:01

75 Prange, Katrin 0:12:23 (76.) DNF

Landesliga (0,5 km Schwimmen, 24 km Radfahren, 5 km Laufen)

32 Trilling, Oliver 0:09:47 (42.) 0:36:18 (2.) 0:27:49 (63.) 1:17:57

37 Wagner, Thomas 0:08:36 (23.) 0:40:21 (35.) 0:24:46 (37.) 1:18:43

59 Prange, Christian 0:11:23 (63.) 0:45:37 (63.) 0:22:41 (24.) 1:24:38

96 Lischnewski, Rodion 0

