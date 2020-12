Sprockhövel: Volksbank beim FIFA-Turnier mit dabei

Die Volksbank Sprockhövel richtet am 16. Dezember ein FIFA-Turnier aus.

Sprockhövel. Die Volksbanken Raiffeisenbanken laden zum landesweiten FIFA 21 Online-Turnier ein und auch die Volksbank Sprockhövel ist mit von der Partie.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben in der Zeit der Corona-Pandemie ein Online-Turnier auf die Beine gestellt und laden dazu ein. Um Punkte und das Weiterkommen wird dabei mit dem Spiel FIFA 21 gekämpft. Die Volksbank Sprockhövel richtet ihr Qualifikationsturnier am Mittwoch, 16. Dezember, aus.

Die Filiale richtet eines der 106 Auswahlturniere des „Wegfrei eCup NRW“ aus, in denen sich die Teilnehmer*innen für das große NRW-Finalturnier qualifizieren können. Insgesamt haben landesweit weit mehr als 10.000 Hobby-Gamer*innen die Möglichkeit, am Turnier teilzunehmen. Dabei geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um Preise, die ihren Reiz haben. So bekommen die ersten drei Plätze der Auswahlrunde FUT Points im Wert von 100 Euro, 50 Euro und 20 Euro.

Turniersieger treten im Januar in einem FIFA-Auswahlturnier an

Die Turniersieger der einzelnen Auswahlturniere treten zudem am 23. Januar 2021 für ihre Volksbank beim großen NRW-Finale an. Dort wartet ein Preispool von insgesamt 2.500 Euro. Der NRW-Siegerdarf 1.500 Euro mit nach Hause nehmen, der Zweitplatzierte 700 Euro und für den 3. Platz gibt es immer noch 300 Euro.

Das Auswahlturnier der Volksbank Sprockhövel findet am 16. Dezember statt. Los geht es um 18 Uhr. Für das Turnier anmeldenkönnen sich Fifa-Spieler*innen ab 16 Jahren die Lust haben, sich im Wettkampf an der Konsole zu messen. 128 Startplätze sind zu vergeben – es heißt also schnell sein.

Modus: Einzelspieler in einem K.O.-System

Der Turniermodus und die Regeln sollten den meisten Spielern bekannt sein. Jede*r Teilnehmer*in tritt als Einzelspieler an und es herrscht freie Teamwahl (Mannschaftstyp 85 GES). In jeder Begegnung heißt es alles geben, denn gespielt wird im K.O.-System.

Alle Informationen zum Turnier und das Anmeldeformular gibt es auf www.volksbank-sprockhoevel.de.

Mehr aktuelle Artikel aus dem Sport in Hattingen und Sprockhövel:



Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.