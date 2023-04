Sprockhövel trifft nicht, Clarholz-Fans haben Schnauze voll

Sprockhövel. Die Oberliga-Fußballer der TSG Sprockhövel hätten gegen den TSV Victoria Clarholz drei Punkte verdient gehabt. Levin Müller scheidet früh aus.

Es ist nahezu unfassbar, dass die Oberliga-Fußballer der TSG Sprockhövel nach diesem Auftritt in ihrer Klein-Arena keine drei Punkte geholt haben. Die Mannschaft von Trainer Yakup Göksu musste sich vier Tage nach ihrer 0:3-Pleite beim Tabellenschlusslicht Delbrücker SC gegen den TSV Victoria Clarholz mit einem vom Ergebnis her sehr enttäuschenden 0:0 begnügen.

Um es einmal vorwegzunehmen: Die Gäste, die in der Rückrunde noch sieglos sind, erweckten über weite Strecken den Anschein, als hätten sie die 110-Kilometer-Tour von Herzebrock-Clarholz nach Sprockhövel nur auf sich genommen, um bloß nicht zu gewinnen. Und das äußerte sich in der Schlussphase dann auch so, dass das TSV-Fangrüppchen im Baumhof seine Mannschaft deutlich hören ließ, die Schnauze voll zu haben.

Sprockhövels Levin Müller scheidet nach 20 Minuten verletzt aus

Die TSG Sprockhövel legte einen sehr starken Start hin und kam auch schnell zu Möglichkeiten. Und hätte Clarholz’ Steffen Brück nicht auf der Linie geklärt, wäre schon in der siebten Minute das Sprockhöveler 1:0 gefallen. Ishak Dogan hatte geflankt und Agon Arifi geköpft. In der 20. Minute musste Trainer Yakup Gösku dann umstellen. Für Levin Müller, der mit einer Verletzung am rechten Oberschenkel ausschied, kam Felix Sauer und rückte rechts in die Fünferkette, während Simon Hendel nun nach links ging.

Nach dem Wechsel dauerte es keine 60 Sekunden, als die TSG der längst überfälligen Führung erneut ganz nah war. Doch nach Vorarbeit des eingewechselten Kiyan Gilani traf Marcel Weiß den Ball nicht richtig und schoss vorbei.

Sprockhövels Deniz Duran scheitert an Torwart Luis Ackermann

Spätestens in der 75. Minute folgte aber ein noch viel dickeres Ding: Der kurz zuvor eingewechselte Deniz Duran scheiterte nach einem Doppelpass mit Kiyan Gilani jedoch an Victoria-Keeper Luis Ackermann, der eine tolle Fußabwehr zeigte, eine Glanzparade.

Kurz vor dem Schlusspfiff brannte es im Clarholzer Strafraum erneut lichterloh. Maximilian Dagott hatte nach einem Freistoß Deniz Durans geköpft und Luis Ackermann gehalten, den Ball allerdings nach vorne abprallen lassen. Doch es war kein Sprockhöveler zur Stelle, um das Spielgerät ins Ziel zu befördern.

So haben sie gespielt:

Tore: Fehlanzeige.

TSG Sprockhövel: Höh - Hendel, Dagott, Michels, Stojan, Müller (20. Sauer) - Steffens, Weiß - Perea Torres (46. Gilani) - Arifi (85. Wasilewski), Dogan (72. Duran).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel