Sprockhövel ruft zur Nominierung für Sportlerehrung auf

Sprockhövel. Der Stadtsportverband Sprockhövel hat seine Vereine angeschrieben und bittet um Rückmeldung bis Mitte April – auch von Individualsportlern.

Es soll demnächst eine Ehrung der verdienten Sportler aus Sprockhövel geben. Das hat der Stadtsportverband (SSV) bereits angekündigt, und nun hat er auch seine Mitgliedsvereine angeschrieben. Verdiente Sportler sollen genannt werden. „Es gibt in Sprockhövel aber auch immer wieder Sportler, die nicht in den uns angeschlossenen Vereinen organisiert sind“, erklärt Vorstandsmitglied Holger Spill.

Damit der SSV tätig werden kann, sollen die Sportler ihm bis Mitte April genannt werden. Dazu hat der Verband einen entsprechenden Aufruf gestartet. Dem SSV ist zwar klar, dass es gerade im Jahr 2020 weniger Möglichkeiten gab, sich sportlich zu betätigen und dabei mit entsprechend herausragenden Leistungen in den Vordergrund zu rücken.

Doch ganz ohne anerkennenden Einsatz ist auch das Corona-Jahr nicht vorübergegangen. „Es gibt sicher den einen oder anderen Erfolg, der es wert ist, geehrt zu werden“, heißt es in dem Anschreiben des SSV.

Sprockhöveler Vereine werden gebeten, die Namen der Sportler mitzuteilen

Die Vereine sind nun gebeten worden, ein entsprechendes Meldeformular auszufüllen und an den SSV zurückzuschicken, damit einzelne Sportler sowie auch Mannschaften bekannt werden. Die Vereine sollen bis zum 15. April eine Rückmeldung geben, per E-Mail an den Vorsitzenden Hans-Jürgen Piorreck: h-j.pio.ssv@web.de.

Sportler sollen zeitnah kleine Präsente erhalten

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass wir die Sportlerehrungen im gewohnten Rahmen durchführen können. Falls sich doch noch die Möglichkeiten hierzu ergeben, werden wir diese natürlich gerne nutzen. In jedem Fall aber werden die gemeldeten Sportler/innen und Teams Urkunden und ein Präsent erhalten.“

Zu ehren sind diesmal nicht nur die Sportler aus dem Jahr 2020, sondern auch noch die aus dem Jahr 2019. Vergangenes Jahr konnte keine Sportlerehrung stattfinden.

