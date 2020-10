Eine ganz ähnliche Aufstellung, ein ähnlicher Spielverlauf: Wie schon am Sonntag gegen Haltern brauchte die TSG Sprockhövel auch am Donnerstagabend im Fußball-Oberligaspiel bei Victoria Clarholz eine Halbzeit zum Abtasten – um dann in der zweiten Hälfte zuzuschlagen. Nazzareno Ciccarelli war diesmal der Mann des Abends, der die TSG mit einem Doppelpack zum fünften Sieg im fünften Spiel schoss.

Im Vergleich zum Heimsieg am Sonntag veränderte Trainer Andrius Balaika seine Mannschaft gegen den Aufsteiger nur auf einer Position: Jasper Stojan rückte für Linksverteidiger Kai Bettermann in die Mannschaft. Genau wie die Startelf sah auch das Spiel ganz ähnlich aus.

TSG Sprockhövel ganz abgezockt: Erst abtasten, dann zuschlagen

„Ein munteres Spiel zwischen den Strafräumen“, sah TSG-Geschäftsführer Andre Meister, aber vor den beiden Toren passierte wenig bis nichts. Das änderte sich in Hälfte zwei – wie schon am Sonntag dank Nazzareno Ciccarelli. Diesmal traf er per Foulelfmeter zur Führung, fünf Minuten nach der Pause. „Wir waren in der ersten Hälfte zu passiv, der Gegner war bissiger“, sagte Trainer Balaika nachher, „wir mussten unsere Spielweise ändern – und es hat direkt funktioniert.“

Im Unterschied zu Sonntag machte die TSG weiter, um sich nicht wieder den Ausgleich einzufangen – und legte schnell nach.

Wieder war es nach 58 Minuten Nazzareno Ciccarelli mit seinem fünften Saisontor, der aus etwas mehr als zehn Metern abzog, nachdem er schön freigespielt wurde. „Ich hatte in der Halbzeit schon ein gutes Gefühl, dass wir das Spiel noch gewinnen würden“, meinte Andre Meister. „Am Ende war der Sieg überlegen und verdient und auch nicht mehr gefährdet – Chapeau an die Mannschaft.“

Die TSG hat innerhalb eines Monats eine eindeutige Entwicklung gemacht

Beeindruckend besonders die schnelle Entwicklung des Teams: In den ersten Spielen ging die Mannschaft zwar schnell in Führung, nur um dann die Kontrolle zu verlieren.

Innerhalb eines Monats allerdings ist die Mannschaft so weit gereift, Spiele auch mal ganz abgezockt gewinnen zu können, wie vor einer Woche in Siegen oder eben jetzt in Clarholz – besonders in den kraftraubenden Englischen Wochen eine echte Qualität.

Jetzt ist spielfrei – danach wird das Programm wieder stressig

Wie schon vor einer Woche holt die TSG Sprockhövel also donnerstagabends einen souveränen Auswärtserfolg und darf sich jetzt sogar etwas ausruhen und genießen: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen verbringt die TSG die Zeit mindestens bis Sonntag an der geteilten Tabellenspitze (nur die Tordifferenz des FC Gütersloh ist etwas besser). Bis Montag gab der Trainer der Mannschaft frei – „die letzten beiden Wochen waren körperlich und mental sehr anstrengend.“ Und erfolgreich.

Nächster Auftritt für das Balaika-Team ist erst in eineinhalb Wochen, dann geht es zum TuS Erndtebrück, das erste von fünf Spielen innerhalb von 18 Tagen. Vor weiteren Englischen Wochen muss die TSG aber offensichtlich keine Sorge haben.

Sprockhövel in Clarholz – so lief das Spiel:

Tore: 0:1 Ciccarelli (FE/50.), 0:2 Ciccarelli (58.). - TSG: Alisic - Stojan, Sahin, Ludwig, D’Hone, Zentler, Sabah, Niemiec (90.+1 Bettermann), Anhari (71. Porrello), Bulut (90.+4 Gökmen), Ciccarelli (89. Mourtala).

