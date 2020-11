Irgendwie ist es ein surreales Bild, welches sich einem bietet, wenn man ein Spiel der Wilden 13 Sprockhövel auf der Anlage des TuS Hasslinghausen besucht. Mit aller Selbstverständlichkeit zieht dort in der Frauenfußball-Kreisliga eine 59-Jährige die Fäden im Mittelfeld. Bei näherer Betrachtung passt dann aber doch alles, denn: Beatrix Kurtz-Krebs , von ihren Teamkolleginnen nur „Bea“ genannt, hat mit ihrer Erfahrung auf dem Platz alles im Griff.

Seit ihrem zehnten Lebensjahr spielt die selbstständige Fußpflegerin leidenschaftlich gerne Fußball. Wenn man zurück rechnet kann man sich vorstellen: Anfang der 1970er-Jahre wurde das Thema Frauenfußball noch ein Stück weit anders behandelt, als es heute der Fall ist.

Fußballerin erinnert sich an Anfeindungen in den Anfangsjahren

„Diese Vermutung kann ich leider nur bestätigen“, sagt Kurtz-Krebs im Telefongespräch mit dieser Redaktion. „Der Frauenfußball wurde zur Zeit, als ich angefangen habe, noch sehr belächelt. Da gab es häufig auch mal einen Spruch von den Männern am Rand, dass man das doch bleiben lassen soll“, erinnert sie sich zurück.

Durch etwaige herabwertende Sprüche und Anfeindungen von männlicher Seite ließ sich die Hattingerin jedoch nicht von ihrem Hobby abbringen. Zu viel Spaß hatte die 59-Jährige schon damals daran, am Wochenende auf dem Fußballplatz zu stehen und gemeinsam mit ihren Mannschaftskolleginnen um jeden Ball zu kämpfen.

Vom SuS Niederbonsfeld zur Wilden 13 Sprockhövel

Beim Hattinger Fußballverein SuS Niederbonsfeld spielte Kurz-Krebs über mehrere Jahrzehnte. Bis vor rund zehn Jahren der Verein entschied, die Damenmannschaft mit neuen, jungen Spielerinnen aufzubauen. „Drei weitere Mannschaftskolleginnen und ich wurden dann mehr oder weniger rausgeschmissen. Das fanden wir natürlich nicht so schön“, blickt die Selbstständige auf das Ende ihrer sportlichen Laufbahn beim Hattinger Stadtteilverein zurück.

Doch auch dieses Erlebnis brachte sie nicht davon ab, weiter ihrer großen Leidenschaft nachzugehen. „Wenn man einmal mit dem Fußballspielen anfängt, hört man doch nicht so schnell wieder damit auf, oder?“ fragt sie selbstironisch. Mit drei weiteren Teamkolleginnen aus Niederbonsfeld, die ebenfalls ‘aussortiert’ wurden, suchte sich die resolute Fußballerin eine neue sportliche Heimat: Die Wilde 13 Sprockhövel.

Hattingerin gibt zu: Knochen tun manchmal weh

Das war vor acht Jahren. Seitdem ist die mittlerweile 59-Jährige nicht mehr aus der Mannschaft von Trainerin Sandra Pöthen herauszudenken. Und das – und das gibt sie ganz offen zu – „die Knochen nach den Spielen doch manchmal etwas weh tun. So ehrlich muss man zu sich selbst ja auch sein“, erklärt sie.

Auch die Geschwindigkeit der gegnerischen Spielerinnen wird für Kurtz-Krebs im Laufe der Jahre immer mehr zum Problem. „Ich muss schon zugeben, dass ich nicht mehr die Schnellste bin“, sagt sie mit einem sympathischen Lächeln auf den Lippen. Und trotzdem weiß sich die Fußpflegerin durch ihre Erfahrung zu helfen: „Ich mache vieles durch Stellungsspiel wieder wett. Auch das Passspiel funktioniert noch ganz ordentlich“, erklärt sie.

Gedanken ans Aufhören hat Beatrix Kurtz-Krebs verworfen

Ab und zu habe sie auch schon ans Aufhören gedacht, gibt die Wilde-13-Spielerin zu. „Doch im Endeffekt konnte ich nie aufhören. Da steckt einfach noch zu viel Wille und Spaß drin“, sagt sie. Gedanken ans Karriereende macht sich Kurtz-Krebs auch überhaupt noch nicht. „Solange die Knochen mitmachen, werde ich auch auf dem Platz stehen. Ich denke schon, dass ich noch ein paar Jahre spielen werde“, kündigt sie an. Denn: „Beim Fußball kann man sich richtig auspowern und zur Ruhe kommen. Ich liebe diesen Sport einfach“, erklärt die Fußballerin.

Was sie nach knapp 50 Jahren auf dem Fußballplatz immer noch antreibt, kann Kurtz-Krebs auch nicht in wenigen Worten erklären. Sie sagt: „Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber das Zusammensein mit meinen Mädels auf dem platz und der regelmäßige Austausch machen mir einfach immer noch riesigen Spaß. Deshalb kann ich es einfach nicht lassen.“

