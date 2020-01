Essen. In der Endrunde der Essener Fußball-Hallenstadtmeisterschaften verpassen die Sportfreunde den Sprung in die finale Gruppenphase knapp. Kray siegt

Sportfreunde scheitern in Essen knapp in der Endrunde

Die Sportfreunde Niederwenigern sind bei den Fußball-Hallenstadtmeisterschaften in Essen in der Endrunde in der Gruppenphase gescheitert. Die Mannschaft von Jürgen Margref und Marcel Kraushaar kam in ihrer Gruppe zwei nicht über den dritten Platz hinaus. Weil sich nur die ersten beiden Teams jeder der vier Gruppen für die Endrunde am Sonntag qualifizierten.

Los ging es für die Sportfreunde am Hallo direkt mit einer bitteren 3:4-Niederlage gegen den späteren Gruppensieger RuWa Dellwig. Nach einem 3:2-Sieg gegen die Essener SG 99/06 sollte die Entscheidung im letzten Gruppenspiel gegen die DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 fallen.

Besseres Torverhältnis entscheidet

Weil die Partie 2:2-unentschieden endete, hatten auch beide Teams am Ende vier Punkte, allerdings wiesen die Katernberger das deutlich bessere Torverhältnis auf und sicherten sich so den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an der finalen Runde am Sonntag.

Den Titel bei den Essener Hallen-Stadtmeisterschaften sicherte sich am Ende die favorisierte Mannschaft des FC Kray. Sie siegte im Endspiel mit 4:3 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. /Foto: Michael Gohl