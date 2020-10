Im Moment rangieren die Sportfreunde Niederwenigern auf genau dem Platz, auf dem sie lange in der Vorsaison gestanden haben. Es war damals der letzte Rang in der Tabelle. Nun ist Platz 18 genau der vor der Abstiegszone. Darin befindet sich der kommende Gegner der Wennischen, der TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld. Ein Aufsteiger, der sich am Sonntag um 15 Uhr an der Burgaltendorferstraße vorstellt.

Die ärgerliche Niederlage gegen Sterkrade-Nord (0:2) hat die Elf von Marcel Kraushaar einigermaßen verdaut. „Die Spieler wissen selbst, dass es kein gutes Spiel von uns war. Daher musste ich im Nachhinein auch gar nicht groß Kritik üben“, so der Trainer. Er bezeichnet die Partie als einen Tiefschlag, den Niederwenigern nun hinnehmen muss und der auch dazu gehört. „Wir müssen es nun am Sonntag besser machen und das wollen wir auch“, betont der Trainer deshalb.

Sportfreunde Niederwenigern wollen an Leistung gegen TVD Velbert anknüpfen

Die Sportfreunde sollen bestenfalls da anknüpfen, wo sie gegen den TVD Velbert aufgehört haben. Mit fast dem ersten Heimsieg beim 1:1 am vergangenen Wochenende. „Es war fußballerisch ein gutes Spiel“, erinnert sich Kraushaar. Und die Wennischen waren stabil, hatten sich auf den Gegner vorbereitet und dessen Stärken gewissermaßen eingedämmt.

Kraushaar lässt die Gegner beobachten. „Ich möchte auch immer mehr dahinkommen, dass wir uns über den Gegner informieren und ihn dann zusätzlich stressen können“, erzählt er. Dennoch gehe es in erster Linie um die Leistung der Wennischen selbst.

Kraushaar erwartet motivierte Gäste in Hattingen

Wenn es klappt, die Vorstellungen auf dem Platz umgesetzt werden können, funktioniert es mit den Punkten. Aus zuletzt ein paar Mal einem können dann auch drei werden. „Wir haben gesehen, dass es möglich ist, auch in der Vorbereitung“, so Kraushaar. Nur müsse seine Mannschaft wieder ihr anderes Gesicht zeigen als am Mittwochabend in Oberhausen, der den Trainer enttäuschte.

Der kommende Gegner werde wohl mit ähnlicher Euphorie an die Aufgabe herangehen, schätzt der Sportfreunde-Trainer. „Die Gegner haben außerdem ein paar Spieler, die die Oberliga kennen und schon ganz gut drauf sind“, weiß er. Wenn möglich, möchte er aber wieder die Erfahrung aus dem Premierenjahr nutzen, um zu punkten.

Niederwenigern vermeidet den Blick auf die Tabelle

Die Tabelle lässt er dabei aktuell außen vor. Die Gäste aus Dinslaken, die unter der Woche einen Punkt nach einer Serie von vier Niederlagen mit 0:11 Toren sammelten, waren zuletzt bis auf das Spiel gegen Hilden nie klar unterlegen. Den bislang einzigen Sieg fuhr Jahn Hiesfeld direkt zum Ligaauftakt ein – gegen Sterkrade.

Bei den Sportfreunden fallen weiterhin Florian Machtemes sowie Marc-André Gotzeina aus. Letzterer hat nun die Diagnose eines Bänderrisses und fehlt mindestens vier Wochen. Dafür sind Damian Peterburs und der aus dem Urlaub zurückkehrende Paul Beyer wieder einsatzbereit.

