Sportfreunde Niederwenigern spielen um den Winter-Cup

Die Sportfreunde Niederwenigern nehmen in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Oberliga am Winter-Cup des SV Burgaltendorf teil. Das Turnier ist ähnlich organisiert wie der Geno-Cup, der jedes Jahr im Sommer in Essen stattfindet.

Sechs Teams spielen in zwei Gruppen. Niederwenigern trifft dabei in Gruppe B auf den Gastgeber Burgaltendorf (Landesliga), der jüngst die Hallenstadtmeisterschaft in Essen gewonnen hat, sowie den Oberliga-Konkurrenten SC Velbert. Gegen Letzteren gelang kurz vor dem Jahreswechsel der erste Oberliga-Sieg.

Niederwenigern ist Donnerstag und Samstag am Ball

Das erste Spiel der Wennischen ist am Donnerstag, 23. Januar, (19.30 Uhr) gegen Burgaltendorf, am Samstag trifft die Margref-Elf auf Velbert (16.30 Uhr). „Es sind richtig gute Gegner, der Format des Turniers gefällt mir. Da die Spiele jeweils 90 Minuten laufen, sind es perfekte Vorbereitungsspiele“, sagt Trainer Jürgen Margref. Ziel sei es, ins Finale zu kommen.

In Gruppe A spielen SpVg Schonnebeck (Oberliga), der VfB Frohnhausen (Landesliga) und der SC Werden-Heidhausen (Bezirksliga). Die beiden Gruppensieger treffen sich zum Abschluss im Finale (am 1. Februar).