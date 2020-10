Mit gesenkten Köpfen verließen die Spieler und Trainer der Sportfreunde Niederwenigern das Feld. Trainer Marcel Kraushaar wirkte bedrückt. Er hatte kurz nach dem Abpfiff auch noch keine wirkliche Erklärung, was oder vielmehr wie es eigentlich auf dem Platz schief laufen konnte. Der Aufsteiger TV Jahn Dinslanken-Hiesfeld hat drei Punkte durch einen 5:2-Erfolg über die Sportfreunde mit nach Hause genommen.

Es war damit die zweite Niederlage für die Wennischen innerhalb weniger Tage. Zweimal waren es Aufsteiger, die sich nach eigener kurzer Findungsphase in die Partie hinein kämpften und den Einsatz zeigten, den die Sportfreunde letztlich vermissen ließen. So haben sie auch im zweiten Oberliga-Jahr dazu gelernt, in das sie nach vielversprechender Vorbereitung gut gestartet waren und die Leistungen gegen die vermeintlich stärkeren Teams aus der Liga stimmten.

Trainer der Sportfreunde Niederwenigern ist erneut enttäuscht

„Wir müssen lernen, den Schalter umzulegen, wenn es bei uns nicht läuft. Über den Kampf müssen wir dann zurück ins Spiel finden, wie es Jahn-Hiesfeld und genauso Sterkrade im Endeffekt auch geschafft haben und wir ins Schwimmen geraten sind“, fordert Trainer Kraushaar von seinem Team. „Die Niederlage war verdient. So wie wir es getan haben, dürfen wir uns nicht präsentieren.“

In den ersten Minuten suchten die Gäste bereits ihre ersten Chancen, kamen aber nicht gefährlich genug durch. Die Sportfreunde mussten erst in das Spiel finden, ehe sie das Ruder übernahmen und sich oft dem Tor der Gäste näherten. Und recht früh gingen sie dann auch in Führung. Es war der wendige Kento Wakamiya, der sich auf dem linken Flügel absetzte und eine feine Flanke in den Strafraum schlug, die der mitgelaufene Dominik Enz in die linke obere Torecke köpfte.

Die Hattinger verpassen das zweite Tor gegen Dinslaken

Wakamiya selbst wurde danach zweimal von Jan Adolphs in die Tiefe geschickt. Einmal legte er sich den Ball zu weit am Torwart vorbei, einmal lenkte der Keeper den Schuss gerade noch an den Außenpfosten ab. Eine Flanke von Sergej Stahl unterschätzte die gegnerische Abwehr, auch der Torhüter blieb wie angewurzelt stehen. Doch ebenso überrascht war Enz, der im Sprung die Kugel über das Tor hob, obwohl er Zeit hatte. „Es war eine Riesenchance, die müssen wir eigentlich machen“, kommentierte Kraushaar die Szene. Es sah gut aus, was sich aber schnell änderte.

Es war das erste Gegentor, durch das die Hausherren aus dem Konzept gerieten. Wieso, das fragte sich auch der Trainer. „Wir müssen darüber sprechen“, sagte er, nachdem er bereits am vergangenen Mittwoch von der Leistung der Mannschaft enttäuscht war. Die Dinslakener spielten sich nach einem Einwurf quer vor dem Strafraum auf die linke Seite, wo ein Gegner frei stand und den Ball an SFN-Torhüter Alexander Golz vorbei ins Netz schob. Der Beginn der Gegentorflut, die Niederwenigern so lange Zeit nicht erlebt hat.

Nach der Halbzeit werden nur die Gäste noch gefährlich

Es ging nach der Halbzeit direkt weiter. Die Sportfreunde waren da noch einmal vor dem gegnerischen Tor, brachten aber nur einen harmlosen Abschluss zustanden. Im Gegenzug zeigten die Hiesfelder, wie man es macht. Schnell gelangte der Ball durch, die Lücken waren da, die SFN-Verteidiger alle einen Schritt zu weit vom Gegner entfernt, der mit Ruhe erneut an Golz vorbeischob. Wenig später sah sich Fabian Feldmann dann bei einem Konter drei Gegnern gegenüber, die ihre Überzahl nicht ausnutzten. „Wir haben nicht mehr in die Zweikämpfe gefunden und Räume freigegeben, die man nicht freigeben darf“, kritisierte Kraushaaar.

So haben sie gespielt Sportfreunde Niederwenigern – TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld 2:5 Tore: 1:0 Dominik Enz (14.), 1:1 (35.), 1:2 (47.), 1:3 (FE/70.), 1:4 (83.), 2:4 Kento Wakamiya (FE/85.), 2:5 (92.). SFN: A. Golz, Stahl, Esser (66. Beyer), Feldmann, Schütte, N. Lümmer (50. Eckert), Köfler, Gipper, Wakamiya, Enz (66. Bukowski), Adolphs (58. Moreno).

Die Wechsel der Sportfreunde sorgten ebenfalls für keinen frischen Wind. Präzise und mit mehr Willen agierten die Aufsteiger. Auch mit der nötigen Körpersprache, die bei den Hattingern in einigen Situationen fehlte. Als Paul Schütte im Strafraum hinter einem Angreifer herlaufen musste, reichte dann ein leichter Kontakt für einen Elfmeter. der verwandelt wurde. Schütte sah zehn Minuten vor Schluss dann die Gelb-Rote Karte. Zu zehnt war es schwer, wobei das vierte Gegentor nach einer Ecke fiel, bei der einer der Gegner den Ball noch annehmen und einschieben konnte.

Wakamiya verkürzte nach einem Foul an ihm im Sechzehner per Elfmeter, ehe die Gäste in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzten.

