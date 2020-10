Sportfreunde Niederwenigern III wollen den Favoriten ärgern

Hattingen. Die Schwarz-Gelben glauben an ihre Chance gegen den Tabellenzweiten Essener SC Preußen. In einem Aspekt müssen sie sich aber deutlich steigern.

Die Sportfreunde Niederwenigern III haben die nächste englische Woche vor sich. Das Team von Trainer Philipp Höger trifft am Dienstagabend auswärts auf den Essener SC Preußen (19.30 Uhr).

Die Essener, die Platz zwei in der Fußball-Kreisliga A1 belegen, haben durch ihren tollen Start Aufstiegsambitionen angemeldet. Liga-Neuling Niederwenigern, der nach drei Siegen in Folge nun zwei Niederlagen kassierte, ist demnach in der Außenseiterrolle.

SFN-Trainer Philipp Höger denkt über eine defensivere Ausrichtung nach

„Wir werden etwas defensiver agieren als üblich“, sagt SFN-Coach Höger. „Wir schauen uns mal an, was der Gegner so kann. Und dann versuchen wir, mit Kontern zu Toren zu kommen.“ Dafür muss die Chancenverwertung aber wieder besser werden als zuletzt, als die Sportfreunde 0:2 gegen Saloniki Essen verloren. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist für uns aber etwas möglich“, so Höger.