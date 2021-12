Sportfreunde Niederwenigern II erkämpfen das nötige Glück

Hattingen. Die Entscheidung fiel spät, aber sie fiel. Die Sportfreunde Niederwenigern II haben nach einem Arbeitssieg den zweiten Platz erobert.

Die Sportfreunde Niederwenigern II klettern auf den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A2 und sind damit erster Verfolger des souveränen Spitzenreiter SuS Niederbonsfeld.

Um auf Rang zwei zu springen, musste die Mannschaft von Trainer Lars Diefenthal bis zum Schluss kämpfen und zittern, ehe den Schwarz-Gelben ein 3:2-Erfolg bei der SG Schönebeck II gelang.

Nic Margref erlöst Niederwenigern acht Minuten vor dem Ende

Der entscheidende Treffer fiel erst in Minute 82. Nic Margref spielte Matthias Hendricks in aussichtsreicher Position an, dieser schnappte sich die Kugel und lief alleine auf den gegnerischen Keeper zu. Im Eins-gegen-Eins-Duell blieb Hendricks cool.

„Das Team hat alles gegeben, jetzt ist die Patrone leer“, sagte Diefenthal. „Schönebeck war bislang einer der besten Gegner und der Sieg war am Ende glücklich. Aber wir haben uns das Glück erkämpft. Die Spieler sind jetzt euphorisiert, denn wir können ja die Tabelle lesen.“

Schönebeck II – SF Niederwenigern II 2:3

Tore: 0:1 Moritz Schönert (22.), 0:2 Matthias Hendricks (42.), 1:2 Eigentor (71.), 2:2 (74.), 2:3 Matthias Hendricks (82).

SFN: Landmeyer, Schönmeier, Collenberg (53. Axt), Mianecki, Hendricks (89. Ammersilge), Schönert (52. Nic Margref), Mertes (64. K. Kamperhoff), Plückthun, Welticke, Finger, Eggemann.