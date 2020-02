Beim Nachholspiel gegen den TC Freisenbruch hat die Reserve der Sportfreunde Niederwenigern den erschwerten Bedingungen getrotzt und 6:3 gewonnen. Kurzzeitig kamen die Essener noch einmal heran, doch die Wennischen konterten sie am Ende gekonnt aus.

Auf einem schwer bespielbaren Ascheplatz und bei starkem Wind war das Fußballspielen gar nicht so einfach. Doch Niederwenigern machte es für die Verhältnisse mit der neu einstudierten Dreierkette gut, hielt den Ball flach und war so auch in den ersten 20 Minuten die dominierende Mannschaft. „In der Phase hat Marius Nieland zweimal stark pariert und Leo Löhrmann einen Ball von der Linie geköpft, das war wichtig“, erzählte Trainer Andreas Jüttendonk.

Freisenbruch gleicht zweimal gegen Niederwenigern aus

Die Führungen durch Marius Lünemann und Carlo Collenberg wurden jeweils von Freisenbruch ausgeglichen, ehe Henrik Eggemann und Matthias Hendricks nachlegten. In der Schlussviertelstunde versuchten die Gegner dann noch einmal ranzukommen, schafften das in der 88. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 3:4. Doch die Sportfreunde spielten einen sauberen Ball, kombinierten zweimal bei Kontern gut und erhöhten so jeweils durch Lünemann auf 6:3.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit ganz gut gespielt. Freisenbruch hat die zu erwartenden langen Bälle gespielt, der Wind kam ihnen dabei entgegen. Wir haben aber spielerisch und läuferisch dagegengehalten und die Konter später bravourös abgeschlossen“, freute sich Jüttendonk.

So haben sie gespielt

TC Freisenbruch – Sportfreunde Niederwenigern II 3:6

Tore: 0:1 Marius Lünemann (16.), 1:1 (26.), 1:2 Carlo Collenberg (43.), 2:2 (58.), 2:3 Henrik Eggemann (69.), 2:4 Matthias Hendricks (77.), 3:4 (88.), 3:5, 3:6 Marius Lünemann (89., 90. + 1).

SFN: Nieland, Margref, Schönmeier, Collenberg, Mianecki (46. Schnell), Hendricks, Lünemann, Löhrmann, Eggemann (83. Geißler), Welticke (71. August), Kraushaar.