Sportfreunde Niederwenigern haben noch eine Chance

Hattingen. Im letzten Hinrundenspiel tritt die Margref-Elf beim TSV Meerbusch an. Die Gegner haben einen Dämpfer erhalten. Margref bangt um einen Spieler.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben in der Fußball-Oberliga noch einen Versuch, um in der Hinrunde einen weiteren Punkt oder gar den ersten Sieg einzufahren. Denn am Sonntag (14.15 Uhr) tritt die Elf von Trainer Jürgen Margref beim TSV Meerbusch zum letzten Hinrundenspiel an, ehe vor der Winterpause noch zwei Partien der Rückrunde stattfinden.