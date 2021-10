Sportfreunde Niederwenigern haben den SC Velbert im Griff

Hattingen. Beim 2:1-Erfolg zeigen sich die Wennischen vor allem in der Abwehr sicher. In der Offensive haben sie einige Chancen. Was dem Trainer gefiel.

Wenn Marcel Kraushaar nun seinen einwöchigen Urlaub antritt, kann er beruhigt sein. Denn er hatte mit seiner Elf am Sonntag den SC Velbert im Griff und hat einen 2:1-Sieg mit nach Hause gebracht. Auch die Spieler der Sportfreunde Niederwenigern werden belohnt, mit einer trainingsfreien Woche – die aufgrund des spielfreien kommenden Wochenende ansteht.

„Wir haben wieder ein anderes Gesicht gezeigt“, freute sich Kraushaar über die Leistung seiner Elf, mit der er sehr zufrieden war. In der Vorwoche war sie in wichtigen Phasen des Spiels nicht als Team aufgetreten, das wurde kritisch angesprochen und so änderten die Sportfreunde dies gegen die Clubberer. Sie gingen auch in der Anfangsphase in Führung. Es war ein schnell ausgeführter Freistoß von David Moreno auf Dominik Enz, der setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und schoss den Ball ins Tor.

Die Sportfreunde Niederwenigern legen nach der Führung nach

Die Wennischen wollten nachlegen, Florian Machtemes fing einen Pass zwischen der gegnerischen Innenverteidigung ab, scheiterte danach allerdings im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Velberter Torhüter. Als er dann den zweiten SFN-Treffer erzielte und die Sportfreunde bereits jubelten, pfiff der Unparteiische sie doch noch einmal zurück – der Linienrichter hatte spät die Fahne aufgrund von Abseitsstellung gehoben.

Es waren danach die Velberter, die die Chance zum Ausgleich bekamen. Ein ihrerseits schnell ausgeführter Freistoß landete bei einem Spieler im Strafraum, den Keeper Alexander Golz nur per Foul stoppen konnte. Er parierte allerdings im Anschluss den fälligen Strafstoß und hielt sein Team im Spiel. „Auch danach hat er noch einmal stark pariert, so haben wir unser Spiel weiter durchziehen können“, freute sich Kraushaar.

Auf die Taktik des SC Velbert sind die Hattinger gut eingestellt

Seine Elf war auf die oftmals langen Bälle der Gegner gut eingestellt. In der Abwehr stand sie gut, bekam dafür ein Sonderlob des Coaches – nach der zuletzt mageren Defensivleistung. Offensiv verpasste es Marc Rapka, die Führung auszubauen. Dies schaffte dann aber Luca Hauswerth nach einer kurzen Ecke von David Moreno. Einige Konter haben die Sportfreunde danach nicht gut ausgespielt.

So trafen nur die Gegner doch noch einmal. Über die rechte Seite kam eine Flanke über die in dem Moment nicht gut stehende Innenverteidigung. Der Stürmer nahm den Ball gut mit und traf.

„Es wurde dann noch mal etwas rappelig, aber wir haben – und das sage ich selten – hochverdient gewonnen. Zumal wir einige Ausfälle haben“, lobte Kraushaar sein Team für den großen Einsatz. Die freie Woche habe es sich nun verdient.

So haben sie gespielt

SC Velbert – SF Niederwenigern 1:2

Tore: 0:1 Dominik Enz (10.), 0:2 Luca Hauswerth (65.), 1:2 (87.).

SFN: Golz, Stahl, Hauswerth, Machtemes (69. Bukowski/90.+1 Reuter), Moreno (74. Kinoshita), Barrera, Lümmer, Feldmann, Köfler, Rapka, Enz (86. Grünewald).

