Sportfreunde Niederwenigern: Drei Minuten entscheiden Spiel

Hattingen. Die Wennischen haben auch ihr letztes Hinrundenspiel verloren. Dabei starteten sie gegen TSV Meerbusch gut, bis der Gegner dreimal zuschlägt.

Das haben die Sportfreunde Niederwenigern in dieser Saison schon häufig erlebt: sie starten nicht schlecht in die Partie, gehen sogar in Führung, fahren am Ende allerdings mit null Punkten wieder nach Hause. So zusammengefasst lässt sich auch die Geschichte beim TSV Meerbusch erzählen. Die Wennischen unterlagen 2:4 und schließen somit die Hinrunde der Oberliga ohne einen Sieg ab.