Sportfreunde Niederweniger wollen in Essen überzeugen

Zunächst lief es für die Sportfreunde Niederwenigern in Essen am Hallo nicht ganz so rund, am Ende reichte es für die Kicker aber zum Einzug in die Endrunde der Essener Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaften.

„Damit haben wir eigentlich schon unser Ziel erreicht“, sagte Co-Trainer Marcel Kraushaar, der die Mannschaft am vergangenen Wochenende betreute.

Die Hattinger Oberligisten qualifizierten sich als Gruppenzweiter in der Zwischenrunde für das finale Wochenende. Am Samstag treten dann noch die 16 verbliebenen Mannschaften gegeneinander an. Die besten acht Teams spielen dann am Sonntag den Sieg unter sich aus.

„Müssen uns noch einmal steigern“

Holten 2015 den Titel bei den Essener Stadtmeisterschaften: Die Wennischen gewannen das Finale gegen TuS Essen West 81 mit 5:2. Foto: Michael Gohl / WAZ FotoPool

Nach einem schwachen Start ins Turnier hatten sich die Wennischen im Laufe des Wettbewerbs gesteigert. „Wir wollen uns auf jeden Fall noch einmal steigern“, sagte Kraushaar, der noch eine Leistungssteigerung zum vergangenen Wochenende für machbar hält. „Klar ist nämlich auch: Wer jetzt am Wochenende dabei ist, kann ordentlichen Hallenfußball spielen“, betont der Co-Trainer, der am Samstag mit der bestmöglichen Hallen-Mannschaft der Wennischen antreten kann. „Die Jungs haben alle Lust drauf“, sagt er.

Besonders gute Techniker wie Florian Machtemes und Marc Andre Gotzeina könnten ihre Stärken in der Halle voll ausspielen. „Wir haben viele gute Hallenfußballer in den eignen Reihen“, sagte der Co-Trainer selbstbewusst, warnte aber auch: „In der Halle darf man kein Team unterschätzen. Fünf, sechs gute Spieler reichen da oft schon aus, um eine starke Mannschaft zu stellen. Davon sind auch etlich in Essen mit dabei. Und so eine Begegnung in der Halle ist natürlich auch schnell vorbei. Ein, zwei Unachtsamkeiten und die Partie geht verloren.“

Die Sportfreunde starten am Samstag in Gruppe zwei und beginnen um 13.54 Uhr gegen RuWa Dellwig. Weitere Gruppengegner sind die Essener SG 99/06, die DJK Sportfreunde Katernberg 13/19.

„Wir konnten leider keins der Teams in der Vorrunde beobachten, aber wir werden sicher keinen Gegner unterschätzen“, so Kraushaar. Seine Mannschaft müsste auf einem der ersten beiden Plätze der Gruppe zwei landen, um sich für die letzte Runde am Sonntag zu qualifizieren. „Klar ist das unser Ziel“, betonte Kraushaar.

Favoriten: FC Kray und BG Überruhr

Im Jahr 2015 hatten die Wennischen das Turnier in Essen gewinnen können. Ob eine Wiederholung in diesem Jahr gelingen kann, ist fraglich. „Der FC Kray und der FC Blau-Gelb Überruhr haben sich richtig stark präsentiert“, sagte der Co-Trainer der Wennischen, der am Samstag nicht alleine an der Seitenlinie stehen wird. Jürgen Margref, Trainer der Sportfreunde, wird am ersten Turniertag des Wochenendes auf jeden Fall auch mit von der Partie sein.

Lokalsport Sportfreunde holten drei Titel im Jahr 2016 Im Jahr 2015, als die Sportfreunde Niederwenigern den Titel bei den Essener Stadtmeisterschaften erringen konnten, hatte sich die Mannschaft zuvor bereits zwei Titel gesichert. Die Wennischen holten sich den Sieg beim WAZ-Pokal und gewannen zudem die Hattinger Stadtmeisterschaft. In diesem Jahr scheiterten die Sportfreunde im Finale an der SG Welper, die im Neun-Meter-Schießen die Oberhand behielt.

Sollten die Sportfreunde Niederweniger auch am Sonntag noch im Turnier sein, wird Margref einen Teil der Mannschaft im Testspiel gegen die SG Welper, Sonntag, 15 Uhr, betreuen.

„Das Testspiel findet auf jeden Fall statt. Unser Kader ist groß genug, um sowohl in der Halle als auch auf dem Feld anzutreten“, sagte Kraushaar, der bisher keine Verletzten verzeichnen musste. „Das soll möglichst auch nach dem Wochenende noch der Fall sein. Das ist das Wichtigste.“