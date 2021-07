Sport im Park in Hattingen: Alle Angebote 2021 im Überblick

Das Projekt „Sport im Park“ läuft in Hattingen wieder während der Sommerferien.

Hattingen. Neun Vereine bieten kostenlos zusammen 17 verschiedene Bewegungsmöglichkeiten an – von einem Bauch-Killer-Kurs bis zum Zirkeltraining.

Die neun Vereine, die sich in diesem Sommer am Projekt „Sport im Park“ in Hattingen beteiligen, haben zusammen 17 verschiedene Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger parat. Hier ist ein Überblick aller Vereine sowie den Trainingszeiten und -orten während der Sommerferien:

Turnverein Hattingen

Walken: Walken mit Stöcken und auch ohne durch den Stadtteil Winz-Baak. Jeden Mittwoch der Sommerferien, 18 bis 19 Uhr. Treffen an der Mehrzweckhalle Wagnerstraße.

Boule: Boule-Bahn an Schmidtchens Wiese, Oberwinzerfeld, Wagnerstraße. Jeden Montag der Sommerferien, 16 bis 18 Uhr.



Spiele für Kinder (6 bis 10 Jahre): Klassische und moderne Spiele mit und ohne Ball, Treffen an der Mehrzweckhalle Wagnerstraße. Jeden Montag der Sommerferien, 16 bis 17.30 Uhr.

TuS Hattingen

Körperliche Fitness für Jung und Alt: Kleine, einfache Übungen aus dem Bereich Fitness und Mentaltraining. Termine: 31. Juli, 7. und 14. August, 10 bis 11 Uhr, Relaxgas-Sportanlage am Wildhagen.

Schachverein Welper

Schach: Von sechs bis 99 Jahre wird das königliche Spiel in entspannter Atmosphäre im Hillschen Garten erlernt oder Kenntnisse werden vertieft. Jeden Freitag der Sommerferien, 17 bis 19 Uhr, Park am Holschentor.

Schwimmverein Hattingen

Zirkeltraining: Übungen mit dem eigenen Körper in der Natur, unkompliziert und einfach. Termine: 6., 13., 20. und 27. Juli, 18.30 bis 19.30 Uhr, Schulhof Gymnasium Holthausen.

Bauch-Killer-Kurs: Nicht nur Bauchmuskeln, nebenbei auch Bein- und Gesäßmuskulatur sollen gestrafft und definiert werden. Termine: 8., 15., 22. und 29. Juli, 18.30 bis 19.30 Uhr, Schulhof Gymnasium Holthausen.

SG Holthausen

Fit-Mixed: Funktionelles Training für alle. Mit dem eigenen Körpergewicht wird zur Förderung von Kraft, Ausdauer und Flexibilität trainiert. Jeden Donnerstag der Sommerferien, 19 bis 20 Uhr, Spielplatz am Müsendrei in Welper.



Hatha Yoga: Es stärkt, dehnt und entspannt. Das Angebot richtet sich an neugierige Einsteiger sowie erfahrene Yogis. Bitte Handtuch/Matte mitbringen. Termine: 7. und 14. Juli, 18.30 bis 19.30 Uhr, Kriegerdenkmal im Schulenbergwald.

Qi-Gong und Kaha: Leichtes Workout Programm, sanfte Bewegungen wechseln sich mit dynamischen Moves ab. Termine: 1. und 8. August, 10.30 bis 11.30 Uhr, Kriegerdenkmal im Schulenbergwald.

Kneipp-Verein Ruhr

Tanzen: Nach Schlager- und Folkloremusik. In Reihen und im Kreis. Termine: 7. und 21. Juli, 4. August, 10.30 bis 11.30 Uhr, Park am Holschentor.

Berg- und Skigilde

Sportabzeichen: Training und Übungsmöglichkeit für das Deutsche Sportabzeichen. Jeden Montag der Sommerferien, 18 bis 19.30 Uhr, Sportplatz Holthausen.

Gesundheitsgymnastik: Koordinations- und Beweglichkeitsübungen zur Kräftigung des Körpers, mit Kleingeräten. Jeden Montag der Sommerferien, 18 bis 19 Uhr, Sportplatz Holthausen.

Sport, Spiel und Spaß für Kinder:Bunter Mix: Kleine Spiele, Koordinationsübungen, etwas Leichtathletik. Für Kinder ab sechs Jahre. Jeden Freitag der Sommerferien, 17 bis 18 Uhr, Sportplatz Holthausen.

Nordic-Walking: Mit Stöcken und einem flotten Schritt sollen die Wege in und rund um Holthausen erkundet werden. Termine: 8., 15. und 22. Juli, 9 bis 10.30 Uhr, Treffpunkt: Bushaltestelle Gymnasium Holthausen.

VfL Winz-Baak

Taekwondo: Einblicke in die koreanische Kampfsportart. Von Selbstverteidigung bis zum olympischen Kampf. Termine: 27. Juli (10 bis 12 Uhr), 4. August (17 bis 19 Uhr), an der Mehrzweckhalle Wagnerstraße.

Rollkultur Hattingen

Skateboardfahren: Skateanlage an der Ruhr, 12. bis 16. Juli (14 bis 16 Uhr). Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis zum Vorabend per E-Mail an: sarah.quirbach@stadtsportverband-hattingen.de

