Die heimischen Hattinger Teams aus dem Kreis Essen sind am Sonntag in der Kreisliga A1 und A2 am Ball. Der SuS Niederbonsfeld reist zum Spitzenspiel bei der DJK TuS Holsterhausen, die zweite Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern empfängt den SV Burgaltendorf II zum Derby und die dritte Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern hat den Bader SV zu Gast.

SuS Niederbonsfeld fährt zum Spitzenspiel

Der Tabellenführer gastiert beim Zweiten. Der SuS Niederbonsfeld reist am Sonntag zur DJK TuS Holsterhausen. Anstoß des Spitzenspiels der Essener A2-Liga ist schon um 10.30 Uhr.

„Bei uns läuft es richtig gut“, sagt SuS-Trainer Stefan Kronen. „Aktuell haben wir deshalb andere Probleme als sonst.“ Der Coach ist gefordert, Umfeld und Spieler auf dem Boden zu halten. „Außerdem haben wir 15 fitte Spieler, die alle auf einem Level sind. Das ist gut, aber mehreren Spielern müssen wir nun vor den Kopf stoßen“, so Kronen.

Holsterhausen ist punktgleich mit den Bonsfeldern, hat aber eine schlechtere Tordifferenz. „Das Team hat Stärken, aber auch ein paar Schwächen, die wir nutzen können“, sagt Stefan Kronen.

Sportfreunde Niederwenigern II peilen Derbysieg an

Die ersten beiden Derbys nahmen für die Sportfreunde Niederwenigern II kein gutes Ende. Gegen Teutonia Überuhr spielte das Team von Trainer Carsten Neuhaus nur 1:1, gegen Niederbonsfeld verloren die Schwarz-Gelben 1:2. Im dritten Anlauf gegen den SV Burgaltendorf II (So., 12.30 Uhr) soll nun endlich der erste Derbysieg her.

Die Wennischen gehen als klarer Favorit ins Spiel, Burgaltendorf holte bisher nur einen Punkt. „In so einer Partie spielt die Tabelle aber gar keine Rolle, es wird eine enge Kiste“, sagt SFN-Trainer Carsten Neuhaus, der auf mehrere Stammspieler verzichten muss. Stürmer Marius Lünemann (Muskelfaseriss) fehlt ebenso wie Matthias Hendricks (muskuläre Probleme) und Yannick Schönmeier (Urlaub).

Niederwenigerns Dritter fehlen Stammkräfte

Die Sportfreunde Niederwenigern III sind in den vergangenen Wochen ein wenig aus dem Tritt gekommen. Nach einem tollen Start und drei Siegen in Serie ging die Mannschaft von Trainer Philipp Höger dreimal als Verlierer vom Feld. Gegen den Bader SV (So., 17 Uhr) wollen die Wennischen das Blatt wieder wenden.

Allerdings fehlen mit Konstantin Konrad, Florian Ebert, Jonas Stürmer, Jordan Lawal und Pierre Geißler wichtige Stammkräfte. Fraglich ist zudem noch der Einsatz von Tobias Tempel. Mit Marvin Kamperhoff und Bjarne Speh kehren zwei Spieler zurück ins Team. „Der Bader SV ist Vierter, das wird nicht leicht, aber ich hoffe, dass wir aus der Niederlage gegen den Essener SC gelernt haben“, sagt Höger.

