Spielerin des Spieltags erzielt einen Hattrick in 13 Minuten

Hattingen. Torjägerin Christina Löhken führt die Landesliga-Fußballerin der SF Niederwenigern zum Sieg. Was dabei leicht aussah, war schon lange ausgeheckt.

Eigentlich sei sie mit ihren Leistungen schon die ganze Zeit zufrieden, sagt Christina Löhken, die mit 21 Toren schon in der vergangenen Saison Platz eins in der Hattinger Torschützenliste holte.

Einige Vorlagen gab die Sport- und Deutsch-Studentin bereits, am vergangenen Wochenende klappte es dann aber auch wieder selbst mit dem Toreschießen. Beim 3:0 der SF Niederwenigern über den SV Glehn in der Fußball-Landesliga erzielte die Stürmerin alle drei Tore – und das innerhalb von nur 13 Minuten.

„Ich habe die ganze Zeit schon beobachtet, dass Glehn gerne über den Torwart spielt. Als ich dann gesehen habe, dass sie es wieder machen, bin ich dazwischen gelaufen, habe den Ball gewonnen, bin an der Torhüterin vorbeigegangen und dann mit dem Ball fast ins Tor gelaufen. Lieber ein bisschen sicherer als Risiko“, so Löhken. Beim 2:0 wurde sie gut bedient, wackelte im Strafraum noch eine Gegenspielerin aus und traf ins lange Eck. Und auch beim dritten Tor behielt sie die Nerven.

SF Niederwenigerns Christina Löhken stieg mit dem Wuppertaler SV einst auf

„Ich fühle mich gut, bin gut in Form. Das war ich aber auch schon in der Vorbereitung, als ich die Tore noch nicht so gemacht habe“, so die Gevelsbergerin, die vor ihrer Zeit in Hattingen beim FSV Gevelsberg und beim Wuppertaler SV spielte, mit dem sie einst auch in die Bezirksliga aufstieg. „Hier“, sagt sie über Niederwenigern, „passt es gut. Ich mag das Team. Ich suche mir immer ein Team aus, mit dem ich als Mannschaft weiterkommen kann und erarbeite mir den Erfolg gerne“, so Löhken, die nun bei sieben Saisontoren steht.

Eine konkrete Anzahl an Treffern für die komplette Spielzeit hat sie sich indes nicht vorgenommen. Viel wichtiger ist ihr der Erfolg mit dem Team, welches aktuell auf Platz acht liegt. Löhken: „Zwei Plätze weiter oben, wäre schon noch schön. Aber ich stecke mir ja auch selbst immer hohe Ziele.“

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel