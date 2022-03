TSG Sprockhövel spielt weder gegen Siegen noch gegen Vreden

Sprockhövel. Nachholspiel in Siegen fällt Witterungsbedingungen zum Opfer, wird auf den 17. März gelegt. Sonntag kommt Vreden nicht, da es Coronafälle gibt.

Das für Donnerstagabend angesetzte Nachholspiel in der Fußball Oberliga Westfalen zwischen den Sportfreunden Siegen und der TSG Sprockhövel ist noch einmal verschoben worden. Grund dafür waren die eisige Witterungsbedingungen in der Nacht in Siegen, die den Sportplatz trotz des sonnigen Wetters unbespielbar machten.

Die Nachricht der Spielabsage erreichte die TSG am frühen Nachmittag – damit hat sich die Mannschaft von Andrius Balaika eine unangenehme Abendfahrt gesparrt, es kam ihr nämlich gar nicht ungelegen. „Der Kader wäre sehr dezimiert gewesen, wir hätten nur zwölf Spieler mit in Siegen gehabt“, erzählt Fußballabteilungsleiter André Meister. In zwei Wochen soll die Partie nun nachgeholt werden, neuer Termin ist Donnerstag, 17. März (19.30 Uhr).

Vier Coronafälle bei der SpVgg Vreden

Die TSG Sprockhövel hätte nun am Sonntag ihr nächstes Ligaspiel gehabt – gegen die SpVgg Vreden. Am späten Donnerstagnachmittag erreichte die TSG dann allerdings die Nachricht, dass es beim Gegner vier aktuelle Coronafälle gibt. Somit wird das Spiel ebenfalls nicht stattfinden. Dabei wollte der Verein eine Spendenaktion zugunsten ukrainischer Flüchtlinge veranstalten, mit Geldboxen rund um die Baumhof Arena. Erste Flüchtlinge sind bereits in dieser Woche in Sprockhövel angekommen.

Die TSG plant ein mögliches Testspiel am Sonntag. Die Spendenaktion ist aber erst einmal verschoben worden, so Meister.

