So liefen die letzten Kreisliga-A-Jahre des TuS Hattingen

Hattingen. 2014 stieg der TuS Hattingen zum letzten Mal in die Kreisliga A ab. Das letzte Bezirksliga-Spiel davor gegen die DJK GW Menden war farbenfroh.

Zweifellos, der TuS Hattingen ist und bleibt auch nach dem Abstieg in die Kreisliga A weiterhin einer der großen und vor allem traditionsreichen Fußballvereine der Stadt. Der Fall auf Kreisebene ist dennoch eine Zäsur in der so stolzen Geschichte des Vereins.

Dabei liegt der letzte Auftritt in der Kreisliga A noch gar nicht so lange zurück. Am Ende der Saison 2013/2014 musste der TuS Hattingen trotz eines 4:0-Sieges über die DJK GW Menden mit gleich fünf Platzverweisen am letzten Spieltag als Tabellenfünfzehnter den Gang in die Kreisliga A antreten.

Damals fehlten nur zwei Punkte zum rettenden Ufer, an dem sich der SC Berchum-Garenfeld sonnte.

TuS Hattingen brauchte zwei Jahre, um in die Bezirksliga zurückzukehren

Der erste Versuch, direkt wieder in die Bezirksliga zurückzukehren, scheiterte. Der TuS Hattingen landete mit 62 Punkten hinter dem TuS Kaltehardt und dem WSV 06 Bochum nur auf Rang drei und musste eine weitere Runde in der Kreisliga A drehen.

Aus der Enttäuschung nahmen die Kicker vom Wildhagen aber Schwung mit und sicherten sich in der Saison 2015/2016 mit 86 Punkten aus 32 Spielen und nur zwei Niederlagen souverän den Aufstieg. Das Torverhältnis von 122:28 und der Vorsprung von 13 Punkte auf Rang zwei sprach Bände.

