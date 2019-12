SG Welper verschläft die erste halbe Stunde gegen Heven

Bis in die zweite Hälfte hinein dauerte es, bis sich der Vergleich zweier individuell starker Teams zu einem Spitzenspiel entwickelte. Doch ab der 60. Minute ging es hin und her, Welper und Heven schenkten sich nichts und vor den Strafräumen wurde es immer wieder brandgefährlich. Am Ende entschied ein sehenswertes wie glückliches Hevener Tor zum 3:2 die Partie. Damit nahm die Kastner-Elf Revanche für das Hinspiel.

Die erste halbe Stunde funktionierte bei den ganz in grün spielenden Welperanern überhaupt nichts, die Elf von Coach Seung-Man Hong kam nicht einmal vor das gegnerische Tor. Heven presste gut und ließ der SG keine Luft zum Atmen. Der Plan der Wittener ging auf und so schossen sie auch nach 19. Minuten das verdiente Führungstor.

Eine erste Chance rüttelt die SG Welper wach

Erst mit der ersten Halbchance befreiten sich die Grün-Weißen aus ihrer eigenen Lethargie. Max Claus kam im gegnerischen Sechzehner aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber TuS-Keeper Kevin Wirges war zur Stelle und parierte souverän zur Ecke. Mit dem 0:1 aus Welperaner Sicht ging es für beide Teams in die Kabinen, und die Hevener Führung war verdient, weil die Gäste bissiger und galliger auftraten.

Seung-Man Hong fand in der Pause wohl die richtigen Worte, denn Welper fand nach dem Seitenwechsel besser in die Partie, bis eine richtige Torchance heraussprang, doch die Gastgeber kamen immer näher. Und deshalb war der Ausgleich in Minute 65 auch nicht ganz überraschend. Nach einer Vorlage von Sidney Rast bekam Max Claus den Ball, er stand zunächst mit dem Rücken zum Tor, doch er drehte sich schnell und brachte die Kugel aus zehn Metern im Tor unter.

Offener Schlagabtausch zwischen den Teams

Der Ausgleich brachte die Gäste aber nicht aus dem Tritt, das bewiesen sie mit der schnellen Antwort. Laurenz Wassinger, der beste Schütze der Liga, schüttelte seine Gegenspieler ab und schoss zum 2:1 für die Wittener ein.

Lokalsport So haben sie gespielt SG Welper – TuS Heven 2:3 Tore: 0:1 Ibrahim El-Lahib (19.), 1:1 Max Claus (70.), 1:2 Laurenz Wassinger (75.), 2:2 Max Claus (76.), 2:3 Hari Coric (85.). Welper: Möllerke, Kaulitzky, bakenecker, Rast, Wirt, Vogel, Hofmann (36. Mackowski), Claus, Krawinkel, Grumann, Dudda. Zuschauer: 217.



Aber auch dieser Zwischenstand hielt nicht lange. Nur eine Minute später klingelte es erneut auf der Gegenseite. Nach einer zunächst geklärten Ecke kam Kai Vogel im Zentrum an den Ball. Mit einem schönen Flankenball spielte er Max Claus frei. Der Torjäger nahm die Kugel sensationell herunter, verarbeitete den Ball in Sekundenschnelle und schloss aus wenigen Metern vor dem Tor zum 2:2 ab.

Flanke landet im Tor der SG Welper

Das letzte Wort der Partie hatten aber die Gäste, Heven konterte über die rechte Seite. Hari Coric lief an der rechten Außenlinie Welpers Verteidiger Dennis Mackowski davon, und flankte die Kugel Richtung Tor, die Ball war lange in der Luft und senkte sich letztlich über SG-Keeper Sven Möllerke ins Tor.

„Es lief ein wenig unglücklich für uns, aber letztlich geht das Ergebnis so in Ordnung. Wir waren in der ersten halben Stunde nicht richtig auf dem Platz“, sagte Welpers Coach Hong. Seiner Gegenüber Thorsten Kastner war von seinem Team angetan. „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir von ihnen sehen wollten“, so Kastner. „Wir waren in der ersten Hälft spielbestimmend und hätten höher führen können.“