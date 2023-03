SG Welper: Verdrehen Angebote den Spielern die Köpfe?

Hattingen. Die SG Welper verliert verdient gegen SV Hohenlimburg. Ein Grund waren die fehlenden Spieler, ein anderer hatte unter der Woche seinen Ursprung.

Mehr erwartet hatte sich die SG Welper beim SV Hohenlimburg. Doch die Elf von Trainer Frank Wagener fuhr am Ende mit einer berechtigten 0:1-Niederlage wieder nach Hause.

„Man muss einfach zugeben, dass das so in Ordnung ging. Der Gegner war zwar spielerisch limitiert, hat uns aber in den Basics komplett geschlagen“, so Wagener.

SG Welper erspielt sich kaum eigene Chancen

Die Gastgeber brachten mehr Energie auf den Platz, kamen besser in die Zweikämpfe und ließen die Welperaner offensiv nicht zur Entfaltung kommen. Nach der Pause traf der SV aus 20 Metern zur Führung. Die Welperaner Abwehr sah dabei nicht gut aus.

Anstatt Hattinger Chancen zum Ausgleich, sahen die Zuschauer Konter des vermeintlichen Außenseiters aus Hohenlimburg, der der SG Welper die zweite Niederlage in Serie bescherte. Gründe für die schwache Leistung der gab es für Wagner einige.

„Wir hatten plötzlich nur sechs Spieler beim Training. Und wenn man nicht trainiert, ist es auch im Wettkampf schwierig. Das merkt man sofort auf dem Platz“, so Wagener. Auch die Ausfälle der gesperrten Florian Pemöller und Tobias Lübke und dem erkrankten Luca Baur verdünnten den ohnehin kleinen Kader der Hattinger zusätzlich.

Kader für die kommende Saison soll bald stehen

Doch auch den Fokus auf die Begegnung hatten laut dem Trainer nicht alle. „Bei jungen Spielern ist es normal, dass sie nicht so gut damit umgehen, wenn Angebote von größeren Vereinen kommen. Da ist der Kopf dann gerne woanders. Aber dieses Thema ist bald vorbei. Dann steht unser Kader für die neue Saison und wir werden fast alle Spieler halten können“, gibt sich der Trainer zuversichtlich.

SV Hohenlimburg - SG Welper 1:0

Tor: 0:1 (52.)

SGW: Langenfeld, Krummacher (61. Barry), Kaulitzky, Bakenecker, Bergheim, Dilek, Petz, Oberhagemann, Nenstiel (77. Ridder), Claus, Krawinkel.

