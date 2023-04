SG Welper und das Mut machende Hinspiel gegen Horsthausen

Hattingen. Die SG Welper befindet sich im freien Fall. Die Außenseiterrolle ist gegen Horsthausen klar. Doch das war schon einmal so – dann kam die Wende.

Es war teilweise schon vogelwild, wie Fußball-Landesligist SG Welper am vergangenen Wochenende beim 1:4 gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel verteidigte und die Niederlagenserie verlängerte.

Am Sonntag muss dies im Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SpVgg Horsthausen (15 Uhr) zwingend besser werden, sonst droht Ungemach und das Schmilzen des Punktevorsprungs auf die Abstiegszone auf dann nur noch drei Zähler.

„Unabhängig vom Gegner wären wir nach den letzten Spielen wohl so oder so Außenseiter gewesen“, gibt auch Co-Trainer Robin Kehrmann zu, erinnert aber an das Hinspiel, welches die Hattinger mit 3:0 gewannen.

SG Welper wird drei Spieler im Kader haben, die nicht trainieren konnten

„Da kamen wir aus einem Pokalspiel unter der Woche, welches wir erst im Elfmeterschießen gewonnen hatten. Mit einem dezimierten Kader haben wir dann aber eines unserer besten Spiele der Saison gemacht“, so Kehrmann.

Natürlich würde er das Team nun auch vor dem Rückspiel an diese Erfolgsmomente erinnern, um Positivität in die Köpfe hereinzubekommen. Fehlen wird dabei der nach Gelb-Rot gesperrte Tolga Dilek. Luca Baur ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder im Kader, hat aber noch nicht trainiert – ebenso wie Marc Kaulitzky (Leistenbeschwerden) und Florian Pemöller (Urlaub).

Luca Krawinkels Abgang schmerzt, ist aber verständlich

Endlich größtenteils vorbei ist indes das Thema der Transfers. „Wir haben da lange für gebraucht, das war etwas kontraproduktiv“, sagt Kehrmann. Vor allem der Abgang von Frederic Krawinkel zur DJK TuS Hordel tue weh.

Kehrmann: „Aber es ist nachvollziehbar. Er hat die Chance, noch einmal eine Liga höher zu spielen. Ich bin mir sicher, dass er in den weiteren Spielen – wie auch in den vergangenen – 100 Prozent gibt.“

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel