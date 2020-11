Als sich Max Claus zu Saisonbeginn eine schwere Muskelverletzung zuzog, saß der Schock bei der SG Welper tief. Claus hatte die Grün-Weißen in der Vorsaison mit seinen Toren zum Aufstieg geschossen und war als fester Bestandteil der Mannschaft eingeplant. Doch Tim Wasserloos schlüpfte schnell in die Rolle des Torjägers hinein und erzielte in acht Spielen acht Tore. Nun ist Claus aber wieder fit. Sobald der Ball wieder rollen darf, hat SGW-Coach Seung-Man Hong ein Luxusproblem.



„Ich kenne Tim ja schon aus meiner Zeit beim TuS Hattingen“, sagt Coach Hong. „Wir haben ihn im Januar 2020 dann zu Welper geholt, weil er uns fußballerisch verstärkt. Er ist groß, schnell und technisch stark. Und als Ersatz für Max Claus hat er seine Sache sehr, sehr gut gemacht.“ Mit seinen acht Toren katapultierte sich der junge Stürmer in der Torschützenliste ganz nach vorne. Platz eins muss er nur mit Horst-Emschers Murat Berberoglu teilen.

SG Welpers Tim Wasserloos gibt sich durchaus selbstkritisch

„Es ist natürlich toll, dass es für mich in der ersten Saison in der Landesliga so gut läuft“, sagt Tim Wasserloos. „Ich habe natürlich davon profitiert, dass Max Claus nicht spielen konnte und ich so mehr Spielanteile bekommen habe. Wenn es wieder losgeht werde ich den Konkurrenzkampf annehmen. Wie es dann sein wird, weiß ich nicht. Aber ich möchte natürlich so viel spielen wie möglich.“

SG Welpers Tim Wasserloos (links) scheiterte in Gelsenkirchen mehrfach an Resses Keeper. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Wasserloos geht aber auch selbstkritisch mit sich ins Gericht. Er hätte durchaus zwei bis drei Tore schon mehr erzielen können. Im Spiel gegen das Schlusslicht Viktoria Resse haben er und seine Mitspieler sehr viele Chancen vergeben und so zwei Punkte verschenkt, sagt Wasserlos.

SG-Trainer Hong ist von seinem jungen Stürmer überzeugt

„Tim ragt nicht in jedem Spiel heraus, aber wenn er den Ball bekommt, ist er immer gefährlich, weil er einfach sehr schnell abschließt“, sagt Hong.

Tim Wasserloos sei aber kein Stürmer, der nur vorne warte, sondern sich seine Chancen auch erarbeite, so Hong.

„Gegen Holsterhausen hat er sich mit seinem Körper und seinem Tempo immer wieder gut durchgesetzt, leider fehlte ihm da das nötige Glück vor dem Tor“, so Hong, der in der restlichen Spielzeit vor einem Luxusproblem steht. „So eine Situation hatten wir bisher nicht. Aber vielleicht spielen ja auch Max und Tim zusammen von Beginn an. Vorstellen kann ich es mir“, sagt Hong.

