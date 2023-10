SG Welper sucht nach Wechselbad der Gefühle die Stabilität

Hattingen. Die SG Welper beweist, dass Fußball Kopfsache ist. Der Trainer wird bei dem schweren Auswärtsspiel in Brackel wohl fehlen. Bayern München wartet.

Es war ein deutliches Lebenszeichen der Sportgemeinschaft Welper am vergangenen Wochenende. Mit einem Remis gegen die SSV Buer hätten vor dem Spiel wohl nur die größten Optimisten gerechnet.

Dass am Ende sogar die Enttäuschung überwog, spricht für die Leistung der Welperaner Landesliga-Fußballer, die am Sonntag erneut in schwierige Aufgabe vor der Brust haben – es geht auswärts gegen den Tabellendritten SV Brackel (14.45 Uhr).

„Die Partie gegen Buer war ein Wechselbad der Gefühle“, sagt SGW-Trainer Dino Degenhard. „Nach dem Abpfiff waren wir natürlich niedergeschlagen. Jetzt haben wir aber ein paar Nächte drüber geschlafen und nehmen vor allem das Positive aus diesem Spiel mit.“

SG Welper braucht die Führung zum Punkten

Man habe 85 Minuten gegen eine richtig gute Mannschaft geführt, sich viele Torchancen herausgespielt und immerhin einen Punkt geholt, so Degenhard, der einmal mehr festgestellt hat, wie sehr der Fußball doch Kopfsache ist. „Wir haben bisher zweimal in dieser Saison in Führung gelegen. Keines dieser beiden Spiele haben wir verloren“, sagt der Coach.

Gegen Kaiserau siegte Welper mit 3:2 und gegen Buer hieß es 2:2 am Ende. Die Marschroute dürfte also klar sein: Nicht in Rückstand geraten. Klingt schlüssig, ist aber natürlich nicht so leicht umzusetzen.

Fünferkette und Konterspiel

Die Taktik soll dies erleichtern. Die Grün-Weißen werden beim Auswärtsspiel in Brackel wohl wieder auf eine stabile Fünfer-Abwehrkette setzen. Nach Ballgewinnen soll es dann schnell nach vorne gehen. Das funktionierte gegen Buer vor allem über den flinken Cedric Petz. Seine Abschlussquote war noch nicht so gut, er vergab vier aussichtsreiche Gelegenheiten, bereitete aber auch die beiden Treffer vor.

„Wir können fast auf den gleichen Kader setzen“, sagt Degenhard. „Nur Tom Pickhardt ist fraglich, er hat sich kurz vor Schluss gegen Buer verletzt. Für ihn steht aber Jakob Bergheim bereit“, so Degenhard, der das Spiel in Brackel möglicherweise verpasst, da er sich mit der Ü40-Truppe des SC Westfalia Herne beim Turnier um die Deutsche Meisterschaft befindet. Unter anderem spielt er gegen Bayern München und Hertha BSC.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel