SG Welper: Rettungswagen holt Spieler ab – 0:2-Niederlage

Die Talfahrt der SG Welper hält an. Zum fünften Mal in der Serie hat sich der Hattinger Fußball-Landesligist eine Niederlage abgeholt. Im Heimspiel gegen den Dortmunder Abstiegskandidaten SV Brackel 06 setzte es ein 0:2 (0:1). Frühzeitig war diese Partie für Luca Baur beendet, der später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Was war passiert? Etwas mehr als 20 Minuten waren absolviert, als Luca Baur zur Welperaner Bank kam und sich von Co-Trainer Robin Kehrmann, der momentan seinen urlaubenden Chef Frank Wagener vertritt, eine Wasserflasche reichen ließ. Er nahm einen Schluck und griff mit der Flasche in der Hand sogar kurz ins Spielgeschehen ein, indem er einen Pass spielte. Kurz danach aber lag Luca Baur, der zur kommenden Saison zum Westfalenligisten SC Obersprockhövel wechseln wird, auf dem Boden: Schwindel. Solchen hatte er bereits am Donnerstagabend nach der 0:2-Niederlage beim SC Berchum/Garenfeld, nachdem er einen Tritt abbekommen hatte. Eigentlich schien am Montag jedoch wieder alles in Ordnung zu sein.

Welpers Torwart Heiko Langenfeld verhindert zweimal das 0:2

Die SG Welper musste also wechseln, und es kam Jan Oberhagemann für Luca Bauer. Und nur vier Minuten später – in der 28., um genau zu sein – lag der jetzt nur noch Tabellenzehnte mit 0:1 hinten. Brackels Mohamed Achahboun stand im 16-Meter-Raum völlig blank und schloss mit links ins lange Eck ab. Wiederum nur zwei Minuten später verhinderte Welpers Keeper Heiko Langenfeld zweimal das 2:0 der Dortmunder Gäste.

Nach der Pause hätten die Gastgeber mit etwas mehr Glück zum 1:1 ausgleichen können, aber Maximilian Claus kam nicht zum Abschluss (49.). Etwas Glück fehlte auch dem SV Brackel 06, als Mohamed Ouali den Ball nach Vorarbeit Lennart Wesselmanns über Heiko Langenfeld lupfte, aber knapp am Welperaner Tor vorbei (78.). Das 2:0 für den Tabellen-14. fiel dennoch. Nach einer schönen Freistoß-Kombination traf Lennart Wesselmann in der 86. Minute.

So haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Mohamed Achahboun (28.), 0:2 Lennart Wesselmann (86.).

SG Welper: Langenfeld - Baur (24. Oberhagemann), Bakenecker, Kaulitzky, Pemöller, Krawinkel - Nenstiel, Bergheim, Lübke - Claus, Dilek.

