SG Welper muss neue Saison ohne ihre Nummer eins planen

Hattingen. Torwart Sven Möllerke verlässt den Landesligisten im Sommer. Der Verein hat sich sehr um ihn bemüht – doch ein anderer hat noch mehr zu bieten.

Zur neuen Saison verliert die SG Welper ihre Nummer eins im Tor: Sven Möllerke verlässt den Landesligisten und schließt sich dem Westfalenligisten DJK TuS Hordel an. Er möchte wieder noch etwas ambitionierter Fußball spielen.

„Ich wollte wieder etwas intensiver Fußball spielen“, sagt der Torhüter. Außerdem verkürzen sich die Fahrtwege für Möllerke, dem dies vor allem bei seinem Job als Produktmanager entgegenkommen wird. „Ich spiele in Hordel auch mit einem alten Freund zusammen, mit Marcel Erdelt. Und es gibt dort einen Torwarttrainer, den es in Welper seit dem Aufstieg in die Landesliga nicht mehr gibt“, erzählt Möllerke.

Moderne Infrastruktur lockt den Torwart der SG Welper

Bei der DJK TuS Hordel gefällt ihm außerdem die Infrastruktur, die bereits vorhanden ist oder sich gerade weiter entwickelt – mit neuem Kunstrasen und demnächst einem Fitness- und Videoanalyseraum. „Das ist alles schon sehr außergewöhnlich für den Amateurbereich“, sagt Möllerke.

In Welper hat er sich aber immer wohlgefühlt. „Man hat sich auch sehr um mich bemüht“, verrät er mit Blick auf die Gespräche. Er lobt die besonders Aktiven aus dem Vorstand der Fußball-Abteilung: „Sie versuchen uns als Mannschaft alles möglich zu machen, was man eben mit den vorhandenen Mitteln möglich machen kann.“

