SG Welper gegen SW Wattenscheid weiter vom Pech verfolgt

Hattingen. Die Hong-Elf kontrolliert in Wattenscheid das Geschehen, doch ein Sonntagsschuss verhindert die drei Punkte. Zwei Rückkehrer machen Hoffnung.

„Es ist momentan jeden Sonntag das gleiche“, sagte Seung-Man Hong, Trainer der SG Welper, nach dem 2:2-Punktverlust seiner Mannschaft gegen SW Wattenscheid. Einmal mehr waren die Grün-Weißen die bessere Mannschaft und schafften es abermals nicht, die Überlegenheit in drei Punkte umzumünzen.

Aber der Reihe nach. Bereits in den Anfangsminuten kam Serdar Bastürk an den Ball und lief frei auf das gegnerische Tor zu. Doch der Wattenscheid-Keeper parierte den Abschluss des Mittelfeldspielers, der aktuell notgedrungen im Sturm ran muss. Im direkten Gegenzug kamen dann die Gastgeber mit einem Kopfball nach Flanke zur Führung.

„Wenn man jedes Spiel gewinnt ist es deutlich einfacher so einen Ball reinzumachen, als wenn man weiß, dass man noch kein Spiel gewonnen hat. Das spielt da definitiv eine Rolle“, erklärt Hong.

Chancen der SG Welper bleiben ungenutzt

Doch im Folgenden spielte weiterhin fast nur die SG Welper. Nach 20 Minuten erzielte dann Sidney Rast nach Vorarbeit von Tim Dudda den Ausgleich. Eine Führung in der ersten Hälfte hätte das Spiel in die richtigen Bahnen lenken können, doch der Ball wollte nicht rein: Tolga Dilek scheiterte ebenfalls frei vor dem Kasten am Torhüter, Jan Oberhagemann konnte einen Kopfball nicht im Tor unterbringen.

Später scheiterte auch Sidney Rast mit seinem Abschluss. Anstatt mit einer komfortablen Führung ging es demnach mit einem 1:1 in die Kabine.

Im zweiten Durchgang gelang es dann den weiterhin überlegenen Gästen, durch Tolga Dilek in Führung zu gehen. Nach einem Handspiel traf der Flügelspieler in der 59. Minute vom Punkt aus. Allerdings schafften es die Welperaner dann nicht mehr, so zielstrebigen Offensivfußball wie in der ersten Hälfte aufzubieten.

Distanzschuss schockt die Welperaner

Der Schockmoment gegen den aber weitestgehend harmlosen Gegner passierte in den Schlussminuten. Ein Distanzkracher aus 30 Metern landete maßgenau im Kasten des chancenlosen Sven Möllerke.

„Das passt aktuell ins Bild“, sagte Welpers Trainer, der mit seiner Mannschaft gegen die Krise ankämpft. „Es gibt im Fußball Phasen, in denen alles läuft. Und aktuell ist es eben so, dass ein enormer Druck spürbar ist auf dem Platz.“ Jedoch ist sich Hong sicher, dass die Ergebnisse nicht der Zusammenstellung seines Kader zu tun hat. „Die Qualität ist groß genug, dass wir uns da unten wieder rausziehen“, so der Trainer.

Hoffnung trotz des Abstiegsplatzes macht den Grün-Weißen unterdessen die Rückkehr zweier Offensivkräfte. Mit Max Claus und Kaan Cosgun kehrten zwei wichtige Stürmer wieder in den Kader zurück und bekamen Kurzeinsätze. „Die beiden werden uns wieder mehr Entlastung verschaffen“, so Hong, der dann Aushilfsstürmer Bastürk wieder ins Mittelfeld ziehen kann, wo dessen Stärken eigentlich liegen.

So haben sie gespielt

SW Wattenscheid 08 – SG Welper 2:2

Tore: 1:0 (60.), 1:1 Sidney Rast (20.), 1:2 Tolga Dilek (59.), 2:2 (82.).

Sportgemeinschaft Welper: Möllerke, Krummacher, Kaulitzky, Bakenecker, Bastürk (68. Claus), Rast (73. Cosgun), Oberhagemann, Sapkayali, Krawinkel, Dilek, Dudda.

