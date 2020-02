SG Welper erfüllt gegen den SV Bommern die Pflicht

Hattingen. Die Hong-Elf gewinnt 3:0 gegen die Wittener und bleibt an der Tabellenspitze. Die drei Tore der Grün-Weißen fallen innerhalb weniger Minuten.

Drei Tore innerhalb von nur fünf Minuten ebneten den Weg für den Sieg der Sportgemeinschaft Welper gegen den SV Bommern. Bei diesen drei Treffern blieb es letztlich auch und so hieß es nach 90 Minuten 3:0 für die Mannschaft von Trainer Hong, die damit weiterhin der Spitzenreiter in der Bezirksliga ist.

Frederic Krawinkel war es, der die Gastgeber in Minute 60 in Führung schoss. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld gingen Bommerns Keeper Kevin Gensch und Welpers Stürmer Max Claus zum Ball. Da der Wind aber gerade einsetzte, flog die Kugel zu Krawinkel, der mit einem schönen Schuss aus der Drehung zum 1:0 einschoss.

SV Bommern ist nach Rückstand geschockt

Die tapfer verteidigenden Bommeraner waren ein wenig geschockt und Welper münzte die spielerische Überlegenheit nun endlich auch in Tore um. Mit dem nächsten Angriff fiel das 2:0. Sidney Rast legte im Strafraum auf Marvin Grumann ab und der überwand den SV-Schlussmann mit einem harten Flachschuss.

Wiederum nur drei Minuten später war Kevin Gensch schon wieder geschlagen. Die Bommeraner verloren in der Vorwärtsbewegung die Kugel und die SG konterte. Plötzlich liefen Max Claus und Serdar Bastürk alleine auf das Tor zu. Als Gensch auf dem den ballführenden Claus zustürmte, legte dieser den Ball quer und Bastürk schoss ins leere Tor ein.

SG Welper nimmt Tempo aus dem Spiel

Mit der sicheren Führung im Rücken nahmen die Grün-Weißen das Tempo aus dem Spiel. Sie ließen die Kugel laufen, blieben spielbestimmend, versuchten aber nicht mehr mit aller Macht das vierte Tor nachzulegen.

Schon in der ersten Halbzeit waren die Welperaner überlegen und hatten deutlich mehr Spielanteile, doch in den entscheidenden Momenten fehlte die letzte Durchschlagskraft. Das war zumindest in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte anders.

Hong sieht Verbesserungspotential bei Welper

Auch eine taktische Änderung hatte einen Anteil an der deutlich besseren zweiten Hälfte. Im ersten Durchgang spielte die SG noch mit einer Dreier-Abwehrkette, nach dem Wechsel stellte Hong auf die gewohnte Viererkette um, Marc Kaulitzky schob ins Mittelfeld vor und schon klappte vieles besser.

Lokalsport So haben sie gespielt SG Welper – SV Bommern 3:0 Tore: 1:0 Frederic Krawinkel (60.), 2:0 Marvin Grumann (61.), 3:0 Serdar Bastürk (64.). Welper: Möllerke, Heinrich, Kaulitzky, Bakenecker, Bastürk (69. Vogel), Rast, Mackowski (46. Wnuk), Akyildiz (81. Dalgic), Claus (85. Andreew), Krawinkel, Grumann.

„Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, sagte Welpers Trainer Seung-Man Hong. „Es war ja keine Überraschung wie Bommern hier aufgetreten ist. In der ersten Halbzeit hat mir noch die Geschwindigkeit gefehlt. Das sah dann hinterher besser aus. Das 1:0 hatte sich ja auch angekündigt, wir hatten ja schon vor dem ersten Tor einige gute Chancen.“ Die größte Chance hatte beim Stand von 0:0 Marvin Grumann, doch der schoss aus kurzer Distanz über das Tor.

„Am Ende haben wir dann ein bisschen zu sehr Tempo aus unserem Spiel herausgenommen, da hätten wir auch auf das vierte Tor gehen können“, meinte Hong.