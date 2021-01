Fußball-Landesliga SG Welper: Die Entscheidung in der Trainerfrage steht an

Hattingen Seung-Man Hong hat die SG Welper in die Landesliga geführt. Nun stehen Gespräche über seinen Vertrag an - mit einer Tendenz.

Anderthalb Jahre ist Seung-Man Hong Trainer bei der SG Welper und seine Zeit bei den Grün-Weißen ist von Erfolg geprägt. In seiner ersten Saison als Coach schaffte er den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga.

In der aktuellen Spielzeit haben sich die Welperaner dort akklimatisiert. Bald soll in Gesprächen geklärt werden, ob Seung-Man Hong seine Arbeit an der Marxstraße fortsetzen wird.

SG Welper und Seung-Man Hong passen gut zueinander

Die Wahrscheinlichkeit, dass Hong in eine dritte Saison mit der Sportgemeinschaft gehen wird, ist hoch. Schon vor dem Jahreswechsel erklärte Welpers Geschäftsführer Dino Carrafiello, dass er gerne mit Hong verlängern würde.

Und auch Hong selbst würde gerne in Welper bleiben. „Unter den aktuellen Bedingungen kann ich mir sehr gut vorstellen weiterzumachen. Es ist noch nichts fix, aber wir werden in den kommenden Tagen darüber sprechen“, sagt der Trainer der SG Welper.

„Sollten wir uns einig werden, geht es dann darum schnellstmöglich mit den Spielern zu sprechen. Dafür wird es definitiv Zeit, auch wenn wir nicht wissen, wie es fußballerisch in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird“, erklärt Hong.

Seung-Man Hong war auch schon bei Hedefspor und dem TuS Hattingen

Für Seung-Man Hong ist die SG Welper bereits der dritte Verein in Hattingen. Im Jahr 2013 übernahm er Hedefspor Hattingen in der Landesliga Anderthalb Jahre blieb er bei Hedef.

Danach schloss er sich dem TuS Hattingen an und schaffte gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga, in den zwei Folgejahren etablierte er die Rot-Weißen in der neuen Liga, ehe er im vierten Amtsjahr zurücktrat.

Ein halbes Jahr späterer heuerte dann bei der SG Welper an. Vor seiner Zeit in Hattingen arbeite Hong als Jugendtrainer bei der TSG Sprockhövel und als Co-Trainer beim Wuppertaler SV.

Enges Duell zwischen Tim Wasserloos und Ilker Murat Bergeroglu

In der bisherigen Spielzeit, die ja wegen der Corona-Pandemie seit Oktober unterbrochen ist, steht Hong mit SG Welper auf dem sechsten Rang. In acht Spielen holte die Sportgemeinschaft vier Siege, ein Remis und musste drei Niederlagen hinnehmen.

Mit Tim Wasserloos stellen die Grün-Weißen den bisher besten Torschützen der Landesliga. Nur Ilker Murat Berberoglu vom SV Horst-Emscher kommt ebenfalls auf acht Tore.

