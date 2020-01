SG Welper: Basketballer wollen ihre gute Serie fortsetzen

Die zweite Runde startet für die Basketballer der SG Welper in der Kreisliga. Denn durch eine Doppelrunde in dieser Saison gibt es zweimal eine Hin- und Rückrunde. Die Korbjäger haben nun einmal gegen alle Gegner zuhause und auswärts gespielt – sofern die Partien ausgetragen wurden. Nun beginnt die Saison also quasi erneut. Am Sonntag empfängt Welper den TuS Breckerfeld III (Sprungball: 18 Uhr, Turnhalle Blankenstein).

„Die Doppelrunde ist schon ganz gut organisiert. Manchmal weiß man nur nicht so genau, wo wir uns genau befinden“, sagt der spielende Co-Trainer Timo Klippstein, der sich intensiver auf die Gegner vorbereitet, weil er öfter als gewohnt gegen sie spielt.

Welper plant erneut einen guten Auftakt

Nun zum dritten Mal gegen Breckerfeld, die ersten beiden Partien gewann Welper deutlich. „Wir wollen souverän spielen und wieder einen guten Auftakt hinlegen“, so Klippstein nach drei Wochen intensivem Training.