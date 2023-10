SG Wattenscheid 09 - TSG Sprockhövel: Der Liveticker

Wattenscheid Die SG Wattenscheid 09 bestreitet gegen die TSG Sprockhövel das erste Ligaspiel unter dem neuen Trainer Engin Yavuzaslan. Alle Infos gibt es hier.

Der Auftakt mit dem neuen Trainer ist der SG Wattenscheid 09 gelungen. Im Kreispokal gewann das Team unter der Woche im ersten Spiel unter der Leitung von Engin Yavuzaslan gegen SW Eppendorf mit 3:0.

Nun folgt eine Aufgabe, die deutlich schwerer wird. Die TSG Sprockhövel ist zu Gast. In der Oberliga-Tabelle steht die TSG aktuell mit neun Punkten auf Rang zehn. Wattenscheid hat vier Zähler und ist somit 17.

Wattenscheid 09 gegen TSG Sprockhövel - die Aufstellungen

Aufstellung Wattenscheid 09: Dudek, Sindemann, El Mansoury, Casalino, M. Cirilo, Lewicki, Renke, Kaminski, Malcherek, Schurig, Lerche

Reserve: Kulalic, Muharremi, Kacmaz, Williams, Lucas, G. Cirillo, Wiebel, da Costa Perreira, Sindi

Aufstellung TSG Sprockhövel: Knälmann, Milic, Michels, Canbulut, Gilani, Yesilova, Dogan, Müller, Mousa, Arifi, Perea Torres

Reserve: Höh, Hendel, Weiß, Wasilewski, Gudalovic, Yazici, Duran, Dagott, Papadopoulos

Tore:

Besondere Vorkommnisse:

Wattenscheid 09 gegen TSG Sprockhövel - das Spiel im Live-Ticker

Vor Anpfiff: Die SG Wattenscheid muss auf Fynn Broos verzichten, der mit einem Mittelfußbruch länger ausfallen wird. Auch Alexandros Dimopoulos, Fabrizio Fili und Abid Yanik fehlen im Aufgebot. Dafür kehrt Jeffrey Malcherek nach Sperre zurück und steht direkt in der Startformation. Phil Lenuweit fehlt indes noch gesperrt.

Vor Anpfiff: Spannung liegt in der Luft. Die SG Wattenscheid 09 steht vor dem ersten Oberliga-Spiel unter dem neuen Trainer Engin Yavuzaslan. Mit der TSG Sprockhövel ist der Tabellenneunte zu Gast beim 17. Zwischen den Klubs gibt es zahlreiche Verbindungen. So spielten Felix Casalino und Eduard Renke früher bei der TSG. Mit Emre Yesilova und Berkant Canbulut kommen zudem zwei Akteure im anderen Trikot zurück ins Lohrheidestadion. Über ihre schönsten Momente dort haben sie im ausführlichen Interview im Vorfeld des Spiels schon gesprochen.

Berkant Canbulut und Emre Yesilova spielten erst vor ein paar Wochen mit der TSG Sprockhövel gegen die Spvgg Vreden. Engin Yavuzaslan war damals noch Trainer der Vredener. Mittlerweile hat er die SG Wattenscheid 09 übernommen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Vor Anpfiff: Am vergangenen Wochenende gelang der SG Wattenscheid 09 endlich der erste Sieg in dieser Saison. Der 2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen war zugleich der letzte Auftritt von Patrick Helmes als Trainer in Siegen. Kurz nach dem Spiel trennten sich der Verein und der ehemalige Bundesligaspieler voneinander.

