SF Niederwenigern: Heim-Doppelpack für Zweite & Dritte

Hattingen. Erst Zweite Mannschaft, dann die Dritte – so das Programm bei den SF Niederwenigern am Sonntag. Es soll ein Tag der Wiedergutmachung werden.

Das wird ein schöner Kreisliga-Sonntag bei den Sportfreunden Niederwenigern: Da das Oberliga-Team bereits am Samstag (17 Uhr) gegen TVD Velbert antritt, können Sonntag die beiden A-Liga-Mannschaften am Mittag und Nachmittag nacheinander spielen. Beide wollen zurück in die Erfolgsspur.

Der Auftritt im Derby gegen Niederbonsfeld war aus Sicht der Sportfreunde Niederwenigern II enttäuschend. „15 Minuten guten Fußball zu spiele reicht einfach nicht“, sagt SFN-Trainer Carsten Neuhaus.

SF Niederwenigern II wollen mindestens 60 Minuten stabil bleiben

Im Heimspiel gegen SV Leithe (So., 12.30) erwartet der junge Coach eine klare Steigerung. „Wir müssen anstreben, mindestens 60 Minuten eine stabile Leistung abzurufen. 90 wären natürlich ideal, aber das ist sehr schwierig.“ Gegner Leithe holte bislang fünf Zähler, einen weniger als die Wennischen, die Rang vier besetzen.

„Leithe ist keine schlechte Truppe, sie spielt körperbetont und kommt über die kämpferische Schiene. Wir müssen uns auf ein Spiel wie gegen Überruhr einstellen“, sagt Neuhaus. Das ging für die Schwarz-Gelben unentschieden aus. „Ich hoffe, dass wir daraus auch ein Stück weit gelernt haben und wir wieder dahin kommen, unseren Fußball zu spielen“, so der Coach.

Um 15 Uhr tritt Niederwenigerns Dritte gegen Saloniki Essen an

Die Drittvertretung der Sportfreunde spielt ebenfalls auf dem eigenen Platz, Anstoß ist um 15 Uhr, Gegner ist Saloniki Essen. Und auch die dritte Mannschaft musste in der Trainingswoche eine Niederlage aufarbeiten.

„Gegen Altenessen, die vorher keinen Punkt hatten, waren wir nicht so motiviert wie sonst“, sagt SFN-Trainer Philipp Höger, der auf Pierre Geißler (Bänderriss), Marvin Kamperhoff (Schulterprobleme) und Bjarne Speh (Rot-Sperre) verzichten muss. „Das Spiel gegen Altenessen ist abgehakt, jetzt wollen wir an die vorherigen Leistungen und Ergebnisse wieder anknüpfen.“

