SF Niederwenigern: Frühstart am Sonntag, letzter Zugang

Hattingen. Die SFN haben mit dem siebten Zugang die Kaderplanung abgeschlossen. In den kommenden Wochen spielen sie unter anderem gegen die TSG Sprockhövel.

Ein leichter Aufgalopp sei es gewesen, sagt Carsten Neuhaus, der Co-Trainer der Sportfreunde Niederwenigern. Schon am vergangenen Samstag bat er seine Landesliga-Fußballer zum Trainingsstart. Ein wenig Stretching, ein wenig Laufen, ein paar Messungen.

Nach dem zweiten Platz in der vergangenen Saison, in der Niederwenigern lange um den Aufstieg mitspielte, greift die Mannschaft nun wieder an und stürzt sich auch direkt in die Freundschaftsspiele.

Schon am kommenden Wochenende geht es los. Um 15.30 Uhr tritt Niederwenigern am Sonntag beim A-Ligisten Post SV Oberhausen an. Nur die eigene dritte Mannschaft (Heimspiel gegen die SG Essen-Schönebeck IV aus der Kreisliga B, Sonntag, 12.30 Uhr) steigt ebenso früh in die Testphase ein. Nach der Partie gegen den Post SV Oberhausen spielen die SFN beim FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (13 Uhr), bei der TSG Sprockhövel (15.30 Uhr) und zu Hause gegen den DSC Wanne-Eickel (15 Uhr)

SF Niederwenigern holen den vierten U19-Spieler

Die Kaderplanungen sind indes abgeschlossen. Der Hattinger Fußball-Landesligist hat nach Sebastian Skrynski (ESG 99/06), Ole Bossen, Robin Dusse (beide U19 ETB SW Essen), Caspar Schelewski (U19 SpVg Schönebeck), Maximilian Golz (TuSEM Essen) und Amin Ouahaalou (BG Überruhr) auch Finn Dorka (U19 SpVg Schonnebeck) verpflichtet.

Dorka ist Rechtsfuß und fühlt sich im offensiven Mittelfeld wohl. Vor seiner Zeit in Schonnebeck, in der er in der Niederrheinliga spielte, trug er das Trikot des FC Kray. Demgegenüber stehen die Abgänge von Daiki Matsubara, Toya Sato und eventuell auch Paul Schütte.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel