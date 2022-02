SF Niederwenigern: Eine der Reserven siegt doch noch knapp

Doppeltorschütze Henrik Eggemann (r.) jubelte mit der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern am Ende.

Hattingen. Die zweite Elf hat sich in einem umkämpften Spiel gegen den TuS Holsterhausen durchgesetzt. Die dritte Elf hatte das Glück nicht auf ihrer Seite.

Beide Reserveteams der Sportfreunde Niederwenigern sind in der Kreisliga A am Ball gewesen – und mit unterschiedlichen Resultaten aus dem Spieltag herausgegangen.

Sportfreunde Niederwenigern II – TuS Holsterhausen 4:2

In einem umkämpften Spiel gegen den TuS Holsterhausen gingen die Sportfreunde Niederwenigern II am Ende als Sieger vom Platz. Die Entscheidung fiel dabei erst in den Schlussminuten, als Jacob Hans Mertes nach 87 Minuten im Nachschuss zur 3:2-Führung traf und Moritz Schönert per Foulelfmeter den Deckel draufmachte.

In den Anfangsminuten der Partie waren die Sportfreunde durch Henrik Eggemann in Führung gegangen. Nach dem Ausgleich der Gäste traf abermals Eggemann zur Führung. Doch ein Strafstoß für Holsterhausen sorgte abermals für den Ausgleich. Dass die Sportfreunde mit drei Punkten vom Platz gingen, lag für Trainer Lars Diefenthal auch an der Mentalität. „Vielleicht war der Sieg nicht unbedingt verdient, aber es war ein Sieg der Moral“, lobte er.

Zwischenzeitlich hatte Torwart Marius Nieland seine Mannschaft mit starken Paraden vor Gegentreffern bewahrt.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 Henrik Eggemann (5.), 1:1 (9.), 2:1 Henrik Eggemann (21.) 2:2 (28.), 3:2 Jacob Hans Mertes (88.), 4:2 Moritz Schönert (90.).

SFN: Nieland, Schnell (46. Ammersilge), L. Margref, Collenberg (83. Axt), N. Margref (80. Mertes), Mianecki, Hendricks, Kamperhoff, Löhrmann (70. Schönert), Stock, Eggemann.

Al-Arz Libanon Essen - Sportfreunde Niederwenigern III 3:2

Beim Auswärtsauftritt der dritten Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern ließ die Elf von Trainer Philipp Höger einiges vermissen. 2:3 verlor sie gegen Al-Arz Libanon Essen.

„Wir hatten heute einfach zu wenig Siegeswillen“, kritisierte Höger. Obwohl seine Mannschaft eigentlich vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch überlegen war, gingen die Gastgeber in Führung. Nick Zarth konnte in der zweiten Hälfte alleine vor dem Torwart den Ausgleich erzielen. Doch zwei Konter für die Essener bescherten den Sportfreunden einen Zwei-Tore-Rückstand. Fehlpässe im Mittelfeld hatten den Ausschlag gegeben.

In den Schlussminuten kam dann noch einmal Hoffnung auf, als der eingewechselte Nico Serrano-Nieto mit einem Zuspiel gefunden wurde und den Ball in den Winkel wuchtete. Doch die Zeit reichte nicht mehr, um erneut gefährlich zu werden. „Das war einfach lustlos, wir müssen das aufarbeiten“, so Höger.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 (32.), 1:1 Nick Zarth (52.), 2:1 (55.), 3:1 (86.), 3:2 Nico Serrano-Nieto (90.).

SFN: Hegemann, Schäfer, Ebert (86. Bayer), Friedrich, Birkel (60. Serrano-Nieto), Orlowski (46. Zarth), Kamperhoff, Geißler, Konrad, Kopp (74. Stürmer), Förster (46. Speh).

