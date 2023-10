Sechs Fotos: SuS Niederbonsfeld legt den zweiten Sieg nach

Hattingen/Sprockhövel. Die SF Niederwenigern müssen eine Pleite hinnehmen. Der VfL Gennebreck trifft in der Kreisliga A Dortmund/Hagen ganz spät und in Unterzahl.

Mit einem 4:1-Erfolg über den TS Rahm feierten die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld den zweiten Saisonsieg und klettern auf Rang sieben.

Lea Reinartz (Foto) und Paulina Schwarz trafen jeweils doppelt – im neuen Trikot.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SF Niederwenigern unterlagen dem OSV Meerbusch indes mit 1:4. Lediglich Christina Löhken konnte für die Hattingerinnen treffen. Niederwenigern fällt somit auf Rang neun.

VfL Gennebreck spielt zwölf Minuten lang nach

In der Kreisliga A musste sich die SG Überruhr/Niederwenigern der DJK SF Katernberg mit 0:8 geschlagen geben. Der VfL Gennebreck gewann indes gegen SuS Hörde mit 2:0. Das entscheidende Tor von Nawaal Salifou fiel dabei erst in der zwölften Minute der Nachspielzeit. Vorher hatte Nurdan Keles das 1:0 für die Sprockhövelerinnen erzielt, ehe es eine Rote Karte für Gennebreck gab. Zudem verletzten sich Farina Hepp und Nicole Densow beide am Knie, was zu der langen Nachspielzeit führte.

SuS Niederbonsfeld klettert nach dem 4-1 über den TS Rahm SuS Niederbonsfeld klettert nach dem 4-1 über den TS Rahm Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld schlagen TS Rahm mit 4:1 und feiern den zweiten Sieg der Saison. Foto: Dirk A. Friedrich

