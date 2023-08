SCO: Systemumstellung funktioniert – was beim 0:0 auffiel

Sprockhövel. Ohne Tore startet der SC Obersprockhövel gegen den SC Neheim. Einige Sachen hat der SCO bereits verbessert, über andere ärgert sich der Coach.

Bereits am Samstag startete der SC Obersprockhövel gegen den SC Neheim in die neue Spielzeit. Die Partie endete 0:0. Anders als bei der 0:3-Pleite gegen die Neheimer in der abgelaufenen Saison, machten die Grün-Schwarzen vor allem in der Defensive ihre Sache besser. „Ich bin ehrlich gesagt zufrieden mit der Mannschaft“, lobte Trainer Robert Wasilewski seine Elf nach dem torlosen Remis gegen den Dritten der Vorsaison.

Starke Szene, keine Tore – die Fotogalerie zum SCO-Auftakt finden Sie hier